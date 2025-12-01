El tradicional “Rastrillo solidario” de la Asociación de Amas de Casa de Neda abre sus puertas

Compartir Facebook

Como viene siendo habitual, diciembre es tiempo de solidaridad en Neda. De la mano de la Asociación de Amas de Casa de Neda llega a la villa con el puente de la constitución una cita clásica: el “Rastrillo solidario”. La propuesta abre sus puertas en la Casa de las Palmeras este mismo viernes anticipando la llegada navideña.

Un año más, esta cita ofrecerá al vecindario la posibilidad de comprar las típicas flores de Pascua, además de un montón de objetos artesanales realizados por las propias socias. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a las familias con escasos recursos de la localidad. Solo un dato, el pasado año, la entidad donó más de 1.000 euros a este fin.

El Ayuntamiento de Neda colabora con este mercado efímero, que podrá visitarse el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en horario de mañana (de 11 a 14 horas) y de tarde (de 17 a 20 horas). Serán tres días en los que, de la mano de la veterana asociación, nedenses y visitantes podrán adelantar la compra de algunos detalles de cara las fiestas de Navidad y, al tiempo, poner un grado de arena en una buena causa.