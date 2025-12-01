Eliminados dos puntos de vertidos residuales en Pontedeume y Fene

Compartir Facebook

La Xunta, a través de Augas de Galicia, contribuyó a eliminar recientemente un punto de vertido de aguas residuales hacia la ría de Ares-Betanzos, en el ayuntamiento de Pontedeume, y otro al río Cádavo, en Fene.

En Pontedeume

El personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) detectó la primera incidencia en el marco de las labores rutinarias que realiza en este ayuntamiento al amparo de la campaña de inspección de la red fluvial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. El origen estaba en un colector de aguas pluviales del ayuntamiento de Pontedeume, localizado en el paseo marítimo, en las cercanías del viaducto de la autopista AP-9.

Los técnicos del organismo autonómico realizaron un seguimiento y control del episodio, pero posteriormente recibieron un aviso del servicio de emergencias 112 por un derrame de gasóleo con afección a la ría en esta zona.

En una nueva inspección a la zona se comprobó que el vertido procedía de la red de pluviales, del interior de una instalación municipal en la que había un depósito de combustible que abastece una caldera y que sufrió una fuga accidental, llegando el gasóleo a la red de colectores de pluviales que vierte en la ría, a través de una alcantarilla próxima al tanque.

Una vez comunicado al Ayuntamiento, éste procedió al sellado de la alcantarilla con el objetivo de eliminar cualquier aporte desde el interior de esa sala de calderas hacia la red de colectores que evacúa en la ría sin depuración previa.

Tras comunicar estas actuaciones a Augas de Galicia, el personal del ente público realizó una nueva visita a la zona en la que confirmó la enmienda de esa conexión y la eliminación de los aportes contaminantes a la ría.

En Fene

En el caso del episodio del ayuntamiento de Fene, las actuaciones se iniciaron tras una denuncia de un particular a través de la página web del organismo de cuenca autonómica en la que describía la presencia de un vertido de aguas residuales hacia el río Cádavo.

El personal del Programa de Control de Vertidos se desplazó a la zona y constató que el origen estaba en la rotura de la acometida de un edificio hacia la red de saneamiento municipal. Los análisis de las muestras recogidas en el entorno revelaron valores elevados en contaminación microbiológica y también en parámetros físico-químicos, por lo que se abrió el correspondiente expediente sancionador al margen del resto de trámites administrativos relacionados con este tipo de actuaciones.

En una inspección posterior a la zona, los técnicos de Augas de Galicia comprobaron que las deficiencias existentes en la parte privada de la acometida habían sido corregidas, por lo que se había puesto fin a los aportes irregulares al dominio público hidráulico.



