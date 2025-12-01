Ferrol llevará la declaración institucional por la modernización del ferrocarril a las Cortes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La unidad y el éxito de convocatoria de la manifestación por la modernización del ferrocarril promovida este domingo por el Foro Cidadán do Ferrocarril tendrá continuidad en el ámbito político, tras anunciar este lunes el alcalde de Ferrol y presidente de la Mancomunidad, José Manuel Rey Varela, que llevará la declaración institucional aprobada al Congreso de los Diputados y al Senado para que se puedan sumar los grupos parlamentarios a nivel nacional.

Así lo transmitió a primera hora de este lunes en una junta de portavoces en el Concello de Ferrol a la que asistieron los grupos municipales y que se volverá a juntar a final de este mes para analizar las respuestas recibidas en las Cortes Generales.

La respuesta a la manifestación “foi extraordinaria e foi un clamor”, afirmaba José Manuel Rey Varela, con una convocatoria de unas 10.000 personas según datos ofrecidos por la Policía Local. Recordaba en su intervención de este lunes que Ferrol “non pide máis que outros” y su labor como alcalde “é defender os intereses da cidade.”

Este martes, en su labor como senador, confirmaba que le realizará una interpelación al Ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitándole un tren digno a Ferrolterra, Eume y Ortegal y, en esta ocasión, no quería palabras que fuesen diferentes a la declaración institucional unitaria como tampoco “desviar a atención con partidas presupuestarias que nunca se cumpren.”