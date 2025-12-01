Este martes empezarán las obras de reurbanización en la calle Rubalcava

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Nueva obra que se pone en marcha en Ferrol este martes, como es la de la reurbanización de la calle Rubcalcava, tal y como confirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Concretamente las obras empezarán en el primer tramo comprendido entre las calles Doutor Fleming y Avenida do Rei, precisamente el tramo más dañado y que muchos vehículos ya intentaban evitar su tránsito por su firme.

El regidor confirmaba que la semana pasada la Policía Local estuvo informando a los vecinos afectados del inicio de estas obras, facilitando un correo electrónico de contacto para solventar dudas, como también las zonas donde estará la maquinaria ya están valladas, además de contar con un espacio en el antiguo cuartel Sánchez Aguilera para acumular los materiales.

Este será el inicio de una obra que se desarrollará durante un año en toda la calle Rubalcava, esperando tenerla totalmente reformada para las navidades de 2026.