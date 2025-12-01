CITES vuelve a agasajar a los peregrinos del Camino Inglés

Compartir Facebook

El gran auge del Camino Inglés, la tercera ruta Xacobea que más crece año a año, y el incremento del número de peregrinos que eligen este Camino para vivir la experiencia de la peregrinación la Santiago de Compostela, llevaron a la creación de la Red de Amigos del Camino Inglés.

Un conjunto de establecimientos o espacios que ofertan algo muy especial o relacionado con la ruta xacobea desde Ferrol y comprometidos con este Camino. Con el fin de agasajar a los peregrinos y peregrinas que eligen esta ruta para llegar a Santiago de Compostela, CITES, gracias a la ayuda de promoción económica del Ayuntamiento de Ferrol, diseñó unas prácticas bolsas que están siendo distribuidas hasta final de existencias en los establecimientos de la Red.

De esta forma, se incentiva el inicio del Camino Inglés desde Ferrol y se refuerza la visibilidad de los Amigos de esta ruta, con el fin de que reciban la visita de los peregrinos y peregrinas para obtener el regalo y conozcan de primera mano su oferta especializada, el que puede traducirse en nuevos consumos.

En estos momentos los establecimientos que cuentan con el Merchandising del Camino son el Albergue de Peregrinos de Ferrol, la Oficina de Turismo y del Peregrino del Puerto, Ultreia, Oliva Bar e Levar, Estanco del Puerto, el Parador de Turismo de Ferrol, A Casa do Fumador, El Rápido, Hotel Real, A Tenda de Belén, Gascón calle Real, el Museo Naval y Exponav-Museo de la Construcción Naval .