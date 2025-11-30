Empate «in extremis» del Racing ante la AD Mérida (2-2)

M.V.,Un gol del ferrolano Álvaro Mardones en el minuto 102 del encuentro rescató un punto para un Racing que tuvo dos caras muy diferentes. Álvaro Peña adelantó a los de Ferrolterra al inicio de la segunda mitad; el conjunto extremeño consiguió remontar en el tramo final, antes de que Mardones pusiera el 2-2 en un partido que tuvo de todo.

El Mérida fue mejor en la primera mitad.

Daba el primer aviso el conjunto romano al poco de empezar, respondiendo el Racing con varios centros al área sin excesivo peligro. En realidad. Los de Pablo López repetían el guion de los partidos en casa, siendo incapaces de superar la presión y la buena disposición defensiva del equipo rival.

Un Mérida que cada vez que atacaba generaba peligro, pero sus atacantes unas veces carecían de la puntería necesaria y en otras ocasiones se encontraban con un siempre acertado Parera. Un meta ferrolano que dio el susto tras una entrada de Areso que pudo causarle mucho daño; el rival vio amarilla, aunque por suerte el excepcional meta racinguista pudo seguir en el partido.

Del Racing, muy poco que contar en la primera mitad, más allá de una bonita jugada entre Álvaro Ramón, Jairo y Giménez que, como en muchas otras ocasiones, no tuvo el final deseado. Creó más peligro el Mérida en esta primera mitad, teniendo Benny la ocasión más clara. Empate y gracias para el Racing al término de la primera parte.

El Racing mejoró, pero no supo sentenciar el partido en la segunda mitad.

La segunda parte tuvo de todo: goles, polémica, tensión y emoción hasta el minuto 103, que fue hasta donde llegó el partido. Al poco de comenzar el segundo acto, falta lateral sacada por Álvaro Peña y derribo sobre Álvaro Giménez dentro del área. Penalti, aunque con suspense tras revisar el monitor. Lanzó Álvaro Peña y puso el 1-0 en el marcador en el minuto 55.

A partir de ahí llegaron los mejores minutos del Racing, más cómodo al poder aprovechar los espacios que dejó el equipo extremeño. Álvaro Juan, tras una pared con Giménez, llevaba peligro por banda derecha; Pascu, con un tiro raso, hacía trabajar al meta rival. Respondía el Mérida con un gran cabezazo al que respondía Parera con una gran parada.

Los de Ferrolterra siguieron con su mejoría; un centro de Álvaro Juan lo remataba Giménez, pero se encontraba con una buena parada del portero que enviaba el balón a córner. En ese córner, llegaba el balón a la frontal del área desde donde Álvaro Juan remataba un poco desviado. Relevó Pablo López a Álvaro Juan y a Álvaro Peña, parece ser que por cansancio, cuando estaban siendo de lo mejor del equipo, entrando en su lugar Gelardo y Dacosta. También Álvaro Giménez dejó su sitio en punta a Escobar. Jairo disparaba algo desviado y Dacosta probaba al portero desde fuera; rechazaba el meta y Escobar no acertaba con el gol. A punto estuvo de llegar la sentencia con un centro que un rival no introdujo en su portería por poco.

El que perdona, lo paga… Y cuando mejor estaba el Racing, llegaba el 1-1 de Artola tras una serie de rebotes; era el minuto 89.

Para colmo de males, ya en el tiempo de descuento, el goleador de los romanos, Álvaro García, hacía el 1-2. Incredulidad, descontento y desesperación en A Malata, que llegó a cantar un «Pablo, vete ya«, en referencia al entrenador Pablo López.

Cuando peor pintaban las cosas, el equipo verde tiró de corazón y en el minuto 102 apareció Álvaro Mardones para poner el 2-2 y rescatar un punto para los verdes, que visto el cómputo global del partido quizás fue justo, ya que cada equipo fue superior en una parte de un encuentro que finalizó con varios expulsados en el banquillo visitante.

Sin tiempo para pensar demasiado, llega la Copa

No fueron las mejores las sensaciones con las que la parroquia local abandonó el estadio. A pesar del empate final, el descontento por «tirar» la primera parte y por ver cómo el UD Mérida remontó el partido en apenas dos minutos era palpable. Habrá que ver lo que sucede en los próximos días en «Casa Racing». Lo más inmediato es el partido del martes a las 19:00 en A Malata ante la SD Huesca, donde los verdes buscarán pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, para tener el premio de recibir en Ferrolterra a un rival de Primera División antes del parón navideño.