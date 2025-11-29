Victoria sanadora para el Valdetires Ferrol en su visita al Mioño

El Valdetires Ferrol se reencuentra con las buenas sensaciones en unas de las canchas siempre complicadas, la del AD Mioño, venciendo por 1-5, en la 11ª jornada de la Segunda División, disputado en la noche del sábado, en el Pabellón Portus Amanus (Castro Urdiales).

Las ferrolanas modificaron su estilo de juego durante la semana, yendo a presión alta y finalización rápida desde los primeros minutos, aunque eran las locales las que se ponían por delante con un gol de Andrea nada más sobrepasar la medianía del periodo, pero esto era rápidamente respondido por el Valdetires Ferrol con goles de Laura y Ana López.

Con este 1-2, las ferrolanas seguían realizando un juego ordenado y contundente, recuperando balones con contundencia, consiguiendo irse con esta mínima ventaja al descanso.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol seguía recuperando confianza y sensaciones, además de algo que les faltaba en las últimas semanas que era concretar de cara a portería, encarrilando el partido con un gol de Irene, al que se sumaba poco después el segundo en la cuenta particular de Ana López.

Las de Castro Urdiales intentaron recortar diferencias, encontrándose con un equipo ferrolano crecido y que cerraba el marcador en la recta final con el definitivo 1-5 con un tanto de Patri Corral.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 9º puesto de la tabla, con 15 puntos. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al CD San Pablo Eivis, en un partido que se disputará el sábado 6, a las 20:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

AD Mioño: Paula, Amelia, Lara, Andrea, Elaia – también jugaron – Saelia, María, Laura, María del Carmen, Paula, Sandra, Lucía e Ithaisa.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Ana López, Patri Corral, Irene, Tere – también jugaron – Sheyla, Iria, Monti, Laura, Simone, Paula Alonso.

Árbitros: Luis Navamuel y Raquel González, junto con María Fernández como asistente (Comité cántabro). Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 Andrea min.11, 1-1 Laura min.12, 1-2 Ana López min.14, 1-3 Irene min.26, 1-4 Ana López min.29, 1-5 Patri Corral min.37.

Pabellón: Portus Amanus (Castro Urdiales).