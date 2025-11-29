O Parrulo Ferrol suma un punto para seguir soñando ante los bicampeones del Jimbee Cartagena

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Un punto muy valioso para el casillero de O Parrulo Ferrol, tras empatar 2-2 ante los bicampeones de liga del Jimbee Cartagena Costa Cálida, en la 12ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con tanteo entre los dos equipos, con mucho respeto sobre la pista, con el balón de un lado a otro, por lo que hubo que esperar a los dos minutos para ver la primera llegada, en este caso visitante, con un cabezazo de Pablo Ramírez dentro del área, obligando a Mati Starna a sacar una buena mano bajo palos y, poco después, lo intentaba Darío Gil con un tiro en el borde del área a media altura que despejaban entre el meta y el palo.

Los ferrolanos luchaban por todos los balones, cada vez llegando con más peligro a la portería defendida por Chemi, al mismo tiempo que el Jimbee Cartagena Costa Cálida se iba cargando de faltas, pero eran estos los que conseguían adelantarse con un gol de Pablo Ramírez al segundo palo tras un contragolpe

A pesar de este gol recibido, O Parrulo Ferrol seguía siendo fiel a su estilo de juego, buscando el gol que les pudiera dar el empate y tras una mano dentro del área visitante que tuvo que ser revisada por el SV, Penezio tenía un penalti, pero Chemi le adivinaba las intenciones al despejar su tiro a media altura colocado al palo con el cuerpo. Los cartageneros no perdonaban y, poco después, Tomaz colocaba un balón por alto dentro del área dentro de la portería, anotando el 0-2.

Con esta desventaja, los ferrolanos se lanzaban al ataque, llegando con más y más peligro, consiguiendo recortar distancias con una picadita dentro del área de Gonzalo Santa Cruz, subiendo el 1-2 al marcador. Los visitantes solicitaron revisión en el SV por un posible agarrón del jugador parrulos, pero no fue considerado de esta manera por los árbitros, por lo que con esta mínima ventaja del Jimbee Cartagena Costa Cálida el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, los visitantes querían llevar la iniciativa en los primeros minutos, con los ferrolanos realizando una buena defensa en media pista y en su área, aunque la primera ocasión clara la tenían los parrulos a los cuatro minutos con un intento de vaselina de Jhoy dentro del área, pero Chemi estaba atento bajo palos.

Los visitantes buscaban ampliar distancias y enviaban un balón al palo en una rápida jugada de equipo desde el borde del área, que hacía sudar en frío a la afición parrula, pero esto servía de motivación para subir líneas y en un robo Penezio se marcaba una gran jugada personal con un tiro cruzado raso en el borde del área, para empatar el partido.

Con este 2-2 el partido estaba totalmente igualado y no había nada absolutamente decidido, con Mellado intentando el tercero del Jimbee Cartagena Costa Cálida con un balón por alto desde el borde del área que lograba evitar Mati Starna con una buena mano y, poco después, era Gonzalo Santa Cruz el que estrellaba el balón en el larguero en la frontal del área en una buena jugada personal.

Los parrulos tuvieron la última a falta de 13 segundos, con una falta lateral iniciada por Rubén Orzáez, buscando a Gonzalo Santa Cruz al segundo palo, pero no llegaba por muy poco, por lo que este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 20 puntos, en el 4º puesto provisional, a la espera del resto de resultados de la jornada. Este martes los ferrolanos volverán a saltar a la pista, visitando al Exlabasa Leis Pontevedra, en los cuartos de final de la Copa Galicia, en una eliminatoria a partido único que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Montecarrasco (Marcón).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez, Niko Vukmir – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Jhoy, Turbi, Penezio.

Jimbee Cartagena Costa Cálida: Chemi, Gon Castejón, Tomás, Pablo Ramírez, Cortés – también jugaron – Juninho, Waltinho, Mellado, Motta, Osamanmusa y Darío.

Árbitros: Carlos Panadero y Héctor Mayo, junto con Sergio López y Berta García como asistente (Comités madrileño y gallego).Amonestaron a los locales Iván Rumbo y Turbi, como al visitante Motta.

Goles: 0-1 Pablo Ramírez min.8, 0-2 Tomás min.13, 1-2 Gonzalo Santa Cruz min.15, 2-2 Penezio min.31.

Pabellón: A Malata.