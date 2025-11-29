Este fin de semana vacunación extraordinaria contra la gripe para personas entre 60 y 69 años

Compartir Facebook

Los hospitales del Servicio Gallego de Salud acogen este fin de semana unas jornadas extraordinarias de vacunación para las que están citadas 33.000 personas de 60 a 69 años.

Con ese objetivo, en los últimos días, la Consellería de Sanidad citó por sms a las personas de esa franja de edad que aún no habían sido llamadas a vacunarse frente a la gripe en sus centros de salud. El mensaje enviado establece una cita en la franja horaria de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas para acudir a su hospital.

En concreto, en las jornadas del sábado y del domingo, se vacunará frente a la gripe en el Hospital Universitario de A Coruña (4ª planta), en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol (en el laboratorio de análisis clínicos, planta 0), en el Hospital Clínico de Santiago (sala de toma de muestras, andar -3), en el Hospital Universitario Lucus Augusti (4ª planta), en el nuevo edificio de hospitalización del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (planta 0), en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro (zona de docencia, planta 0) y en el Hospital Provincial de Pontevedra (en el hospital de día de adultos, entrada por consultas externas).

En el caso de los hospitales comarcales, hoy sábado en el mismo horario de mañana y tarde se vacunará en el Hospital Virgen de la Xunqueira de Cee (en consultas externas), en el Hospital de Barbanza (salón de actos), en el Hospital de la Mariña (en el punto de vacunación), en el Hospital de Monforte de Lemos (en la planta baja, entrada por la zona de aparcamiento), en el Hospital de Valdeorras (en la biblioteca), en el Hospital de Verín (salón de actos) y en el Hospital del Salnés (en el hospital de día de adultos, planta 0).

Esta es una medida de anticipación para aumentar la cobertura vacinal ante el inicio precoz de la onda epidémica de la gripe, que actualmente está en nivel bajo aunque con tendencia creciente.

A día de hoy en Galicia ya fueron vacunadas más de 682.200 personas. La campaña de vacunación frente a la gripe y a la covid se inició en el mes de septiembre y desde el 10 de noviembre las personas de 60 a 69 años ya comenzaron a vacunarse en sus centros de salud o consultorios. Así, en este momento el porcentaje de población mayor de 60 años vacunada frente a la gripe llega al 55,7 %.

A las personas que no reciban SMS para vacunarse este fin de semana en el hospital les llegará próximamente un mensaje de la Dirección General de Salud Pública para acudir a su centro de salud.



