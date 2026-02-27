La Diputación de A Coruña insta a la Xunta a reforzar recursos en materia de atención a la diversidad en colegios

El pleno de la Diputación de A Coruña ha aprobado una moción, presentada conjuntamente por los grupos PSdeG-PSOE y BNG, instando a la Xunta de Galicia a cumplir la legislación vigente en materia de atención a la diversidad y a reforzar de inmediato los recursos en los centros educativos. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos de la Diputación, excepto el PP, que votó en contra.

La iniciativa denuncia «la falta estructural de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (FT) y Audición y Lenguaje (AL)», una carencia que, según el acuerdo plenario, «está dificultando la atención adecuada al alumnado con necesidades específicas y comprometiendo la igualdad de oportunidades en la educación pública».

Además, ha aprobado una moción de los grupos del PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños para exigir a la Xunta la puesta en marcha de un plan urgente de recuperación del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM).

La iniciativa, que ha contado con el voto en contra del PP, centra el foco en lo que califica como «crítica situación» de este centro de referencia y que definen como un «abandono histórico» por parte del gobierno autonómico.

Además, en la sesión plenaria, con los votos favorables de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la abstención del PP, se ha aprobado la primera fase del Plan de Conservación de Vías Provinciales, que contará este año con un presupuesto de 12,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,5% respecto al año pasado.

El plan incluye la ejecución de obras de mantenimiento, reparación de firmes y pavimentación en los más de 2.000 kilómetros de carreteras que integran la red provincial.

Además, se ha dado luz verde al proyecto técnico de la denominada Senda do Trece, en la carretera provincial DP-5404 (Xuvia-Praia da Frouxeira), en el municipio de Narón, actuación que contará con una inversión de 534.170,89 euros.