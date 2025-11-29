El alumnado Senior de la UDC aprende a jugar al ajedrez en el Campus de Ferrol

Compartir Facebook

Un total de 11 estudiantes de la Universidad Sénior de A Coruña asisten, cada martes, de 09:45 la 11:15 horas, en el aula -1.1 del Edificio de Apoyo al Estudio del Campus Industrial de Ferrol, a las clases de ajedrez impartidas por el instructor Mariano Ortega de la mano del convenio de colaboración existente entre el Círculo Ferrolán de Xadrez y el Ayuntamiento de Ferrol que tiene entre sus objetivos aportar esta disciplina al alumnado de educación

infantil y primaria de la ciudad departamental.

La Universidad Sénior de A Coruña se sumó a esta iniciativa en el curso 2024/25 con un total de 10 estudiantes. En el curso 2025/26 esta cifra se elevó hasta los 11, inscribiéndose en esta actividad 5 hombres y 6 mujeres.

Entre los beneficios del ajedrez en las personas mayores están la estimulación cognitiva y la prevención del deterioro mental, la mejora de la memoria y de la concentración, la regulación emocional y la reducción del estrés, así como la mejora en la toma de decisiones y en su autonomía.