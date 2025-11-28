La Tartana Teatro cierra el ciclo Festea de Ferrol con una propuesta de títeres de gran formato

Compartir Facebook

La obra está dirigida al público infantil, a partir de cuatro años de edad.

La décima edición del ciclo gratuito de teatro de títeres y objetos dirigido a la infancia FESTEA finaliza este domingo a las 12:30 horas en la capilla del Centro Torrente Ballester de Ferrol con la representación de ‘Un hilo me liga a vos’, de la compañía madrileña La Tartana Teatro.

Se trata de una propuesta de teatro de títeres de gran formato, de poesía y música en vivo, de luces y proyecciones que teje una telaraña para sumergir al público más chico en el apasionante mundo de los mitos griegos. Desde el Olimpo, Zeus observa con estupor que nadie se acuerda de él ni de los mitos griegos. Esto desata su furia y pide a las moiras ( las tres diosas del destino-Cloto, Láquesis y Átropo-), que corten el hilo de la vida de cada ser humano. Las moiras no escuchan las órdenes de Zeus y deciden contar tres historias mitológicas con la esperanza de que el descubrimiento de los mitos despierte en nosotros la curiosidad que aplaque la ira de Zeus.

La música en directo se fusiona con la poesía y el lenguaje visual del teatro de títeres, para contar la lucha de Teseo con el minotauro dentro del laberinto, el plan de Dédalo para escapar junto a su hijo Ícaro o el destiño de Aracne tras su desafío a Atenea.

La obra está dirigida por Juan Muñoz e Inés Maroto, se desarrolla en castellano y está protagonizada por Soraya Martínez Santos, Juan Cruz Guerra y Lucía Valle Arauzo.