La AVV «A Madalena» celebró el «Día de la familia» con pregón a cargo del conselleiro Antonio Gómez Caamaño

En la tarde de este jueves, día 27 de noviembre, la Asociación de Vecinos A Magdalena, de Ferrol , dio por concluido el ciclo «Otoño cultural» celebración de sus actividades culturales y sociales, que se han llevado a cabo a lo largo de este mes con jornadas dedicadas a los mayores, a los vecinos a la música y l exposición de maquetas Carlos Macias, celebración del «I obradoiro descubrindo a percusión galega«, la celebración de un «Obradoiro de activación física, mental y lúdica» todos los martes para mayores de 65 años y el «I encuentro de colectivos dedicados a los mayores»

Fue una jornada, ya la tercera, dedicada a la Familia, con un pregón a cargo del del ferrolano Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia vecino de la zona centro y una interesante actuación musicales de la Coral Polifónica Ferrolana del Casino Ferrolano, dentro del programa cultural del concello «Ferrol a escena»

El salón de actos del Casino Ferrolano registró una importante asistencia de ciudadanos, entre ellos, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el almirante Ignacio Frutos; la gerente del Área Sanitaria, , María Fernanda López Crecente; el presidente de la Asociación de Vecinos «A Madalena» Pedro Sanz y varios directiva; el presidente del Casino, Alberto Vázquez Santiago, así como varios directivos; el presidente de la Fundación Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens; Fernando Iguacel, presidente de la Junta General de Cofradías de la Semana Santa; el director de zona de la Consellería de Empleo, Juan J. Couce; el director del Museo Naval, , CF Juan Gómez Corbalán; así como muchas más representaciones de la vida civil y militar de la ciudad.

«ACERTAMOS CON EL PREGONERO» (Pedro Sanz)

Presentó el acto el presidente de la AVV A Magdalena, Pedro Sanz, que se inició con sus palabras

«Hoy no es solo un día para marcar en el calendario, sino un día para reflexionar sobre lo que realmente significa la familia en nuestro entorno más cercano, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Celebramos ese pilar fundamental que da forma a nuestras vidas y, por extensión, a nuestra comunidad.

La familia es la primera escuela de vida, el primer lugar donde aprendemos a compartir, a respetar y a cuidar de los demás. Es en nuestros hogares donde se forjan los valores que luego llevamos a las calles, a los parques, a las tiendas y a las reuniones de vecinos. Un barrio fuerte se construye sobre la base de familias fuertes y unidas.

El espíritu de vecindad

En nuestra asociación de vecinos, sabemos que las familias no viven aisladas; interactúan, se apoyan y forman una red de seguridad. Cuando una familia progresa, todo el barrio se beneficia. Cuando una familia necesita ayuda, la comunidad debe estar ahí para ofrecer una mano. El espíritu de vecindad es una extensión del espíritu familiar.

Y dentro de esas familias queremos que se encuentre nuestra asociación, ser unos más y entre todos estar unidos, así lograremos ese barrio y ese Ferrol que todos queremos y deseamos.

Por tercer año consecutivo celebramos este Día, al igual que en días anteriores de este mes hemos dedicado nuestra atención a los vecinos, al socio, a la música…

Y pensando en plan egoista, como los hicimos en los años 2023 y 2024 buscamos a la persona que pudiera dar ese pregón dedicado a la familia, sobre todo en fechas tan cercanas a la Navidad.

Acertamos con el pregonero anterior, porque fue el mismo en los dos años, el almirante Ignacio Frutos Ruiz, que junto con su esposa Daría, son parte de un emblema familiar de primer orden, y pienso que acertamos con el de este año, con Antonio Gómez Caamaño».

Una familia con grato recuerdo

El presidente de la Asociación recordó la historia familiar del pregonero, sus abuelos, sus padres, hasta llegar a él.

«Antonio eres uno más de esas familias que han superado lo que tendrían que superar y que han dejado un grato recuerdo en los viejos ferrolanos viejos..también en los ferrolanos viejos.

Nada más que agradecerte tu presencia, ya acordada en el pasado mes de abril, cuando Galicia Ártabra te concedió el premio “Ártabro al ferrolanismo” y concertamos este acto de hoy..me dijiste “lo anoto en la agenda”.

Aprovecho para pedirte solo que no te olvides de tu pueblo, las raices ….son casi lo primero, sigue apoyando las obras en el Complejo Hospitalario Universitario. Ferrol no es más que el resto de ciudades gallegas, pero recuerda que tampoco debe ser menos.

Cuida bien a los ciudadanos, los que tenemos 83 quisiéramos como poco llegar a los 95 años de tu abuelo Francisco.

Nuestro trabajo como asociación es crear un entorno donde todas las familias puedan prosperar. Impulsar espacios seguros para que jueguen nuestros hijos, fomentar actividades intergeneracionales y asegurar que nuestro barrio sea un lugar acogedor para todos. Cuidar de nuestras familias es cuidar de nuestro futuro colectivo.

En este Día de la Familia, los invito a dedicar tiempo de calidad a sus seres queridos. Pero también los animo a extender ese calor familiar a nuestros vecinos. Hagamos de nuestro barrio una gran familia, donde prime la solidaridad y el respeto. Fortalezcamos nuestros lazos, no solo hoy, sino cada día.

Gracias por ser el corazón de esta comunidad. ¡Feliz Día de la Familia a todos!«

INSIGNIA Y SOCIO DE HONOR

Seguidamente la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, le impuso la insignia de la asociación a Anton González Caamaño a la vez que se le entregaba el título de socio de honor de la AVV y una medalla de la patrona, de María Magdalena.

UN AGRADABLE PREGÓN LLENO DE FERROLANISMO

A continuación tomó la palabra el pregonero, Antonio Gómez quien simultaneó el tema de la Familia y la Navidad ya cercana, destacando asimismo la importancia del barrio de A Magdalena, y ofreciendo diversas frases llamando a la unidad, a la defensa de la familia y a un trabajo común de la ciudadanía en defensa de nuestro Ferroliño.

Entre otras cosas dijo

“Es para mí un honor poder pronunciar este pregón en mi ciudad, en mi barrio y en estas calles en las que he tenido la suerte de compartir tantos y tan buenos momentos de mi vida.

Mi agradecimiento a la AVV de la Magdalena por acordarse de mi y hacerme este ofrecimiento tan entrañable.

Se acerca la Navidad y con ella el tiempo de compartir con la familia, de reencontrarse con los amigos….el tiempo de regresar a Ferrol, en definitiva, el tiempo de volver a casa.

Ferrol y familia son dos conceptos que para mi.como para otros muchos ferrolanos, siempre estarán unidos. Y es que aunque nuestra vida nos hayan llevado a vivir en otros pueblos o ciudades Ferrol siempre estará presente.

Hay dos fechas en el año en las que los ferrolanos que vivimos fuera siempre volvemos, la Semana Santa y la Navidad.

Volver a Ferrol

Para mi volver a Ferrol en estas fiestas tan señaladas es recordar. Es pasear por la calle Real, por el Cantón, es visitar el Belén de la Orden Tercera, en resumen es compartir felicidad con los más allegados. (no se olvidó de la ensaladilla de Oslo, de los churros de Bonilla y el Avenida, de las patatas fritas de la Bola de Oro..)

Me alegra además tener el privilegio de compartir estos actos navideños con ferrolanos, como Álvaro Carreras, madridista como yo y que tras llevar el nombre de nuestra ciudad hasta la élite del fútbol, encenderá las luces de Navidad.

Será el inicio de un mes de celebraciones. Unas fiestas a las que en Ferrol les ponemos nuestro propio broche de oro con otra gran tradición, tan familiar como ferrolana, y que nos permite disfrutar de los nuestros degustando un arroz con leche el día de San Julián».

Recuerdo a los profesionales de Sanidad

Finalizó con “ Si me lo permitís quiero aprovechar este pregón para acordarme de aquellas personas que no podrán cenar con sus familias en estas fiestas y, especialmente, de todos nuestros pacientes que pasarán la Navidad ingresados en nuestros hospitales.

Además creo que también es de justicia poner en valor el trabajo de los profesionales del Servicio Gallego de Salud y del 061, quienes tendrán que posponer sus fiestas familiares por seguir cuidando de quien lo necesite.

Concluyo, no sin antes desearles y unas felices fiestas y una entrada en el año 2026 lleno de nuevos propósitos, entusiasmo y sobre todo de salud»

Muchos y prolongados aplausos para el pregonero en agradecimiento por sus palabras y su cercanía.

ACTUACIÓN DE LA CORAL POLIFÓNICA DEL CASINO

Y como segunda parte del acto, el broche final lo pusieron los miembros de la Coral Polifónica Ferrolana del Casino bajo la dirección de Andrés Álvarez Toirán, a quien los asistentes le dedicaron un muy especial aplauso por su labor al frente de la Coral.

El presidente de la AVV recordó aquella Coral Polifónica de la Bazán, al padre Fanego, a como pasó a denominarse Coral Polifónica Ferrolana al dejar de depender de la empresa constructora y como después del fallecimiento de don Manuel Fanego se integró en el Casino-Tenis Club.

Ofrecieron un corto programa, pero muy aplaudido, “Paloma Mensajera”, Música y letra de Lorenzo de Monteclaro; ”Yesterday”, canción de The Beatles; ”Si la nieve resbala”, Este tema es tradicional asturiano y su autor se desconoce, fue pasando de manera oral de generacion en generacion. Su arreglista Julio Domínguez gran director coral, nació en Ponteareas; ”Toda una vida”, un bolero del compositor cubano Osvaldo Farrés, escrita en 1943 y estrenada por el cantante mexicano Pedro Vargas; «Son de la loma”. compuesta en su totalidad (letra y música) por el icónico músico cubano Miguel Matamoros, popularizada originalmente por el Trío Matamoros; y para finalizar con “Catro vellos mariñeiros”. Esta canción es un tema tradicional gallego, por lo que carece de un autor específico conocido. La letra y la música forman parte del folclore popular y se han transmitido oralmente a lo largo de generaciones.

Aplausos y más aplausos y felicitaciones por tan excelente actuación.

La de este viernes, 27 de noviembre, fue una tarde-noche mágicas…”en una tierra mágica”