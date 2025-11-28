El Valdetires Ferrol quiere volver a sonreír este sábado en su visita al Mioño

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Valdetires Ferrol necesita hacer borrón y cuenta nueva en su visita de este sábado al AD Mioño, en la 11ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Portus Amanus (Castro Urdiales).

Esta será una salida difícil “como la gran mayoría”, afirmaba su presidenta Laura García, pero especialmente esta salida, junto con la de Segosala “son de las más complicadas”, en el que se verán las caras ante un conjunto cántabro “que compite muy bien” con una jugadora diferencial “que esta temporada dio un pasito más al frente”, además de ser un equipo “intenso y joven”, por lo que “hay que tenerlas en consideración”, tras un buen arranque de competición, ocupando actualmente el 7º puesto, con 16 puntos, logrando la victoria en sus cuatro últimos partidos.

Uno de los factores que las jugadoras ferrolanas deberán tener en cuenta en este partido será controlar el juego de las locales “al combinar defensa alta con defensa en media pista para transitar y finalizar rápido”, teniendo las cosas “bastante claras y lo hacen muy bien.”

En esta semana de entrenamientos, el Valdetires Ferrol ha trabajado “bastante bien”, sobre todo la parte mental “porque consideramos que el equipo está ahora mismo decaído”, debido a la situación en la que están tras diez partidos y tras la contundente derrota en su último partido ante Grupo Forma-T Vilalba, que las ha llevado al 10º puesto de la tabla, con 12 puntos, “y hemos cambiado cosas para poder cambiar la situación y poder sumar puntos para lo que resta de temporada.”

Para este partido, el equipo estará dirigido por Laura García, al cumplir su entrenador Manu Lombardía un partido de sanción tras su expulsión por doble amonestación del pasado sábado, como también no estarán Luin, por lesión y Natali, al estar convocada con la selección ucraniana, por lo que volverá a entrar en la convocatoria la portera cadete del Lago Sport, Sheyla, gracias al convenio de filialidad suscrito con la entidad pontesa.