Pleno de victorias para Ale de Paz en la fase de grupos del Mundial y con gol incluido

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tres de tres para la selección española en la fase de grupos del primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia en Filipinas, tras imponerse este viernes por un contundente 0-7 a Canadá, con la presencia de la jugadora de Neda y que milita en el Poio Pescamar, Ale de Paz.

España, ya con el primer puesto de grupo asegurado, dominaba el partido desde el primer momento y solo tuvo que esperar cinco minutos para ponerse por delante con un gol de la jugadora de Laza, Antía Pérez. Esto sería la antesala de todo lo que estaba por llegar, al conseguir Laura Córdoba el segundo y Dany el tercero, llegado la medianía del periodo y, tan solo un minuto después, Ale de Paz estrenaba su cuenta goleadora en este Mundial al rematar al segundo palo una buena jugada de equipo, mientras que, ya a escasos segundos para el descanso, Ceci anotaba el 0-5.

En el segundo tiempo, la selección española no bajaba el pie del acelerador ante un combinado canadiense que nada podía hacer para evitarlo, con la jugadora herculina Martita marcando el sexto en una nueva jugada al segundo palo. Cerraba la cuenta con el definitivo 0-7 Noelia en una rápida jugada de equipo desde atrás.

Ahora el siguiente objetivo para España serán los cuartos de final, donde se verán las caras ante Marruecos, en una eliminatoria a partido único que se disputará el lunes, a las 13:30 horas.