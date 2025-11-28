El Racing necesita mejorar este sábado ante la AD Mérida

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

M.V. El Estadio de A Malata acogerá este sábado a partir de las 21:00 el encuentro correspondiente a la 14.ª jornada de la Primera Federación entre el Racing Club de Ferrol y la AD Mérida(Canal Líneal Primera Federación). Un partido donde los verdes buscarán limpiar la imagen tras la última derrota en Barakaldo ante otro de los equipos fuertes de la categoría. El encuentro estará dirigido por el colegiado canario, Alexandre Alemán.

Regalarle por fin un buen partido a la afición, objetivo racinguista

Los de Pablo López realizaron el pasado domingo uno de los peores partidos de la temporada en su visita a Barakaldo, lo que se unió a las malas sensaciones dejadas en la anterior jornada en casa ante un Zamora al que se superó por la mínima. Es por ello que se esperan algunos movimientos en el equipo para el encuentro ante el Mérida, ya que el técnico verde suele «mover el árbol» después de una derrota.

Álvaro Mardones y Álvaro Ramón podían volver a ocupar los laterales de una defensa que cuenta con las bajas para varias semanas de Chema y de Artetxe, por lo que Pujol y Zalaya parecen fijos en el centro de la defensa. A partir de ahí vuelven a entrar varias posibilidades en el aspecto de creación y en el ofensivo, teniendo en cuenta que el equipo apenas disparó cuatro veces a portería sumando los últimos dos encuentros.

Jugadores como Azael, Dacosta o incluso el joven David Carballo esperan una oportunidad que llevan reclamando en las últimas semanas; habrá que ver si la tienen en este encuentro de Liga o bien si tendrán que esperar al próximo martes en el encuentro de Copa del Rey ante la SD Huesca en A Malata (19:00 h.).

El rival

La AD Mérida es uno de los equipos llamados a estar arriba en la Primera Federación, ocupando actualmente la 6.ª posición con 20 puntos, solamente 3 menos que el Racing. Arropado por un grupo de inversión británico, el equipo romano tiene un fuerte proyecto con el objetivo de llegar a corto-medio plazo al fútbol profesional. Este pasado verano sufrieron una gran renovación, llegando el técnico Fran Beltrán para liderar el proyecto deportivo, así como un gran número de jugadores que conformaron un equipo con muchas novedades.

El conjunto extremeño tardó en cogerle el pulso a la competición, pero actualmente vienen en una gran dinámica que les está permitiendo colocarse muy cerca de unos puestos de play-off que buscarán asaltar este sábado venciendo en Ferrol. Para ello, cuentan con jugadores de la talla de Martín Solar, Carlos Doncel y Raúl Benei en el centro del campo y de Chiki o de su máximo goleador, el espigado delantero Álvaro García, en el ataque.

Un conjunto que vendrá a jugarle de tú a tú al Racing, lo que augura un partido muy disputado y competido en el Estadio de A Malata este sábado a las 21:00.