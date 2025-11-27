O Parrulo Ferrol luchará por conseguir la victoria este sábado en A Malata ante los campeones del Jimbee Cartagena

O Parrulo Ferrol quiere continuar con su buena dinámica de resultados en las últimas semanas y ahora se verán las caras ante los vigentes bicampeones de liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, en la 12ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará el sábado, a las 18:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

Este jueves tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, celebrada en el mismo escenario del partido, con la comparecencia del portero Mati Starna y del entrenador Gerard Casas, en un evento patrocinado por FlexiPort Express.

En este primer tramo de la temporada Mati Starna reconocía encontrarse “bien”, una dinámica similar a la del equipo, sintiéndose “muy cómodo” y sobre la pista “estamos haciendo bien las cosas para cumplir con nuestros objetivos”.

El partido del pasado domingo ante ATP Iluminación Ribera Navarra “fue bastante durísimo”, en el que lograron sacar “tres puntos muy importantes”, donde por momentos “no jugamos bien”, por lo que quería destacar la victoria “a pesar de no estar en nuestra mejor versión.”

Este sábado reciben a los vigentes campeones de liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida. Mati Starna afirmaba que “si el partido en Tudela fue duro, el de este fin de semana va a serlo mucho más”, teniendo ganas de que llegue esta fecha “y poder seguir sumando, en un buen desafío para nosotros para ver cómo estamos nosotros” después de recibir a otros grandes equipos como Illes Balears Palma Futsal o ElPozo Murcia Costa Cálida “y no queremos que este partido sea la excepción.”

La afición en este partido “será muy importante para nosotros y los esperamos”, su apoyo “siempre nos da un plus más.”

Gerard Casas: “El Jimbee Cartagena nos va a llevar al límite en todas las situaciones”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, comentaba que esta semana está sirviendo “para recuperar a algunos jugadores físicamente”, reconociendo que la semana pasada “fue durísima, muy exigente, con dos partidos fuera de casa.” El equipo está concienciado de que “hay que seguir trabajando para mejorar y cada semana ser un poco mejores.”

Este sábado “viene uno de los mejores equipos del mundo”. Sobre la pista “me gustan muchísimo y nos van a llevar al límite en todas las situaciones.” Se sumaba a las palabras de Mati Starna “ya que es un buen test para ver hasta dónde podemos competir.” Hasta el momento “hemos hecho muy buenos partidos en casa y debemos salir con confianza, pero conscientes de lo que nos vamos a encontrar.”

Gerard Casas le pedía a la afición que “disfrute una semana más de la mejor liga del mundo”. En todos los partidos “son determinantes y juntos somos más fuertes.”