Brillante actuación del Sport Fight en el Campionato Galego de Grappling Gi

El pasado 22 de noviembre de 2025 el club ACD Sport Fight (SFI) firmó una actuación sobresaliente en el Campionato Galego de Grappling Gi, sumando un total de 25 medallas repartidas en todas las categorías: 7 oros, 9 platas y 9 bronces.

El equipo ferrolano volvió a demostrar la buena salud de su cantera y de su bloque sénior, subiendo al podio en categorías U15, U17, U20, veteranos y sénior, tanto en masculino como en femenino. La regularidad del grupo permitió al Sport Fight situarse entre los clubes más destacados del campeonato.

Entre los resultados más relevantes, sobresalen los títulos autonómicos logrados por:

Carlos Jo Salgado – oro en Veteranos A -92 kg; Aarón Pérez – oro en U20 -77 kg; Yeray Fuertes – oro en U20 -66 kg

;Iker Grimaldi – oro en U15 -66 kg; Adrián Piñeiro – oro en U15 -53 kg; Lucía Fernández – oro en Sénior femenino -90 kg; María González – oro en Sénior femenino -58 kg.

A estos oros se suman 9 medallas de plata a cargo de José Anto Castro, David Dután, Kevin Fuentes, Fabio Otero, Alejandro Soto, Rubén Martínez, Alberto Aneiros, Ramón Placer y Beatriz Arias, así como 9 bronces conseguidos por Yeray Sánchez, Gabriel Salazar, Brais Nadal, José Guil Acosta, Álvaro López, Manuel Permuy, Iago García, Jazmina Casteján e Irene Ferreira.

El cuerpo técnico del Sport Fight destacó no solo los resultados, sino también la actitud de los deportistas más jóvenes, que consolidan el trabajo que el club viene realizando en la formación de base. Desde la entidad se subraya que este campeonato es un paso más en la preparación de futuras citas autonómicas y nacionales