El Baxi Ferrol visita este domingo a un Spar Gran Canaria con muchas urgencias

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Partido trampa el que tendrá este domingo el Baxi Ferrol en su visita al Spar Gran Canaria, en la 8ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón Deportivo Insular La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria).

Este partido es “un poco incógnita”, afirmaba su entrenador Lino López, tras incorporar a dos jugadoras en la semana del parón por selecciones y ya jugaron en su visita al Cadi La Seu “dando un buen nivel”, recordando que en este partido “tuvieron opciones para la victoria, incluso teniendo la canasta final.”

Las canarias llegan “en una situación complicada” al no conseguir hasta el momento la victoria, cerrando la clasificación general “pero han tenido partidos con opciones de ganar”, por lo que se encontrarán con un rival “con ansias de conseguir su primera victoria” y las ferrolanas tienen que ser conscientes de “hacer nuestro partido y estar concentradas durante los cuarenta minutos.”

Las diez jugadoras que ahora mismo tiene en sus filas el Baxi Ferrol “están jugando a un buen nivel”, con un ritmo de juego “muy alto, ofensiva y defensivamente”, con el objetivo de “seguir creciendo como equipo.”

Destino Milán en la primera eliminatoria de la Eurocup

En la mañana de este viernes el Baxi Ferrol ha conocido que se verá las caras en la primera eliminatoria por el título de la Eurocup Women al GEAS Basket italiano, jugando el partido de ida en Milán el 11 o 12 de diciembre, mientras que la vuelta será el jueves 18 de diciembre, a las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata. Lino López reconocía que ya las había visto jugar en los partidos de la fase de grupos, en una liga italiana “que siempre es dura”, contando con jugadoras contrastadas en Europa e incluso también la liga española. Los equipos italianos “siempre son competitivos”, pero el Baxi Ferrol quiere “disfrutar” de cada partido en la Eurocup Women.

Las ferrolanas acabaron la fase de grupos invictas y segundas en la clasificación global. Esto es “un orgullo, que quedará para el recuerdo y valorar”, lo que han conseguido en este primer tramo de la competición europea.