Pedro Blanco califica de «histórica» la inversión de 3.200 millones de euros para modernizar las F-100 en Ferrol

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunció este viernes desde el astillero de Navantia en Ferrol, una inversión «histórica» de 3.200 millones de euros destinados a la modernización de las cinco fragatas F-100 de la Armada Española, un proyecto que confirma el «compromiso firme y constante del Gobierno de España con Ferrol y su futuro».

En una rueda de prensa posterior a la reunión con el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, Blanco destacó que esta cifra supera las previsiones iniciales de 1.200 millones de euros.

El contrato, que cuenta con la autorización del Consejo de Ministros y cuya orden de ejecución se asignará en las próximas semanas, prolongará la vida operativa de los buques de la clase Álvaro de Bazán hasta, al menos, el año 2045. Blanco enfatizó que la modernización integral permitirá eliminar obsolescencias y adaptar los buques a las «exigencias tecnológicas y medioambientales de la defensa del siglo XXI».

Más allá de la cifra, el delegado subrayó el impacto socioeconómico del contrato, que prevé generar más de 7.000 puestos de trabajo (directo, indirecto e inducido) y un impacto anual medio de 215 millones de euros en toda la comarca de Ferrolterra durante la próxima década. Este empleo, señaló, será «cualificado, tecnológico y estable», ayudando a fijar población e impulsar la innovación.

CERCA DE LOS 9.000 MILLONES DE EUROS

El delegado situó esta inversión dentro de una estrategia más amplia del Gobierno, cuyos proyectos en Ferrolterra alcanzan ya los 8.800 millones de euros, revirtiendo, según Blanco, 40 años de descenso demográfico y logrando que Ferrol «vuelve a crecer, vuelve a atraer familias, vuelve a ser una tierra donde establecerse».

Blanco recordó que este proyecto se suma a otros hitos en el astillero, como el programa de las fragatas F-110, cifrado en 4.896 millones de euros y la construcción de cinco unidades y la construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC).

CONVENIO COLECTIVO

Asimismo, consultado sobre el convenio colectivo de Navantia, Pedro Blanco expresó su confianza en que el tema «esté cerrado» en las próximas semanas, ya que el acuerdo fue pactado y ratificado por la plantilla.