A Deputación da Coruña aproba as bases do POS+2026 cun orzamento inicial de 88M€

28 noviembre, 2025 Dejar un comentario 345 Vistas

O pleno avala por unanimidade as bases do POS do vindeiro ano, tras pechar 2025 con 138 millóns, o récord histórico de investimento nos municipios da provincia O POS Social increméntase nun 14%, pasando de 7 a 8 millóns de euros para que os concellos financien políticas sociais.

A Deputación da Coruña aprobou por unanimidade no pleno as bases do Plan Único (POS+) 2026, que arrinca cun orzamento inicial de 88 millóns de euros e consolida á institución como o motor inversor dos concellos da provincia.

O presidente, Valentín González Formoso, destacou que este modelo, recoñecido polos propios alcaldes como imprescindible, garante que todos os municipios dispoñan de recursos suficientes para seguir financiando obras, servizos públicos e programas sociais. A aprobación dos fondos un mes antes de que remate o ano permite aos concellos planificar e programar os seus investimentos dende o 1 de xaneiro de 2026.

Formoso lembrou que o POS+2025 pecha o exercicio deste ano cun investimento total de 138 millóns de euros, “unha cifra histórica, que confirma o Plan Único como o principal motor inversor dos concellos da provincia”. “Unha gran parte das obras, dos servizos públicos municipais dos que goza a cidadanía e das políticas sociais dos nosos concellos contan co apoio económico do Plan Único”, afirmou.

O presidente subliñou que a Deputación “vai volver estar á altura”, iniciando 2026 cun orzamento inicial que se incrementa de novo con respecto ao do ano pasado.

Un plan que defende a autonomía local

Valentín González Formoso incidiu en que o Plan Único é xa “un sinal de identidade política desta Deputación”, baseado na confianza nos concellos e na defensa da autonomía municipal. “A mellor maneira de facer política útil é deixar que quen mellor coñece a realidade da súa veciñanza decida en que investir cada euro”, afirmou. Lembrou que este modelo, no que os concellos elixen libremente as súas prioridades, permitiu nestes dez anos de goberno de progreso mellorar infraestruturas básicas, modernizar servizos públicos e desenvolver proxectos estratéxicos en todos os puntos da provincia.

Máis servizos públicos, máis obra pública e máis protección social

O POS+2026 permitirá continuar avanzando en melloras de vías municipais, redes de abastecemento e saneamento de auga, iluminación eficiente, renovación de espazos urbanos e rurais e modernización de equipamentos culturais, deportivos ou sociais.

O plan reforza tamén os programas sociais municipais, que teñen un papel fundamental na atención ás persoas maiores, á infancia, ás familias con máis dificultades e aos colectivos máis vulnerables. “O Plan Único non é só obra pública; é cohesión social, é igualdade e é protección das persoas maís vulnerables”, sinalou Formoso, que subliñou que o POS Social- a liña do Plan Único destinada a financiar políticas sociais nos concellos- increméntase nun 14%% en 2026, pasando de 7 a 8 millóns de euros.

O maior plan municipal de Galicia

O POS+ volve ser o maior plan municipal das catro deputacións galegas, tanto en volume económico como en número de actuacións aprobadas. Formoso asegurou que “o compromiso da Deputación é claro: seguir aumentando a capacidade de investimento dos concellos e seguir apostando por este modelo que demostrou, ano tras ano, que funciona e que mellora a vida da xente”.

Desde a súa creación hai unha década, o Plan Único leva mobilizados 812 millóns de euros e financiado 4.643 obras nos 93 concellos coruñeses, converténdose na columna vertebral da cooperación local da institución,

Outros asuntos do pleno

O pleno de novembro deu ademáis luz verde a outros asuntos importantes como o convenio con Aspronaga para financiar a reforma interior da residencia Ricardo Baró de Oleiros, unha actuación na que a Deputación investirá 200.000 euros e que incluirá múltiples reformas no inmoble, que data de 1985, para mellorar o confort, a accesibilide a iluminación do centro, no que residen 71 persoas. A reforma permitirá tamén habilitar novos comedores, ampliar os pasillos, mellorar as habitacións e baños, substituir todas as portas, o falso teito e a renovación completa da sala de caldeiras.

Tamén se aprobaron convenios co Concello de Ferrol para o programa de apoio á candidatura da cidade a patrimonio mundial da UNESCO (80.000 €), coa USC para financiar a programación de actividades culturais, artísticas, educativas e de fomento da investigación da institución académica (158.000 €) ou coa Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina para o financiamento da creación da Compañía Teatral Galega de Bos Aires e a representación da obra “O Heroe” de Manuel Rivas

Achegas do POS+2026 por concelos e comarcas

Comarca A Coruña

Total POS + 2026

Abegondo

982.199,98

Aranga

766.910,96

Arteixo

2.179.029,12

Bergondo

729.724,06

Betanzos

888.533,04

Cambre

1.524.430,96

Carral

729.599,01

Coirós

438.512,99

Coruña (A)

371.678,13

Culleredo

1.861.687,17

Curtis

836.492,35

Irixoa

550.977,55

Mesía

819.145,34

Miño

705.539,73

Oleiros

2.078.321,50

Paderne

519.089,47

Sada

1.092.202,19

Sobrado

831.521,55

Vilasantar

509.748,82

Oza-Cesuras

1.380.970,30

Total comarca

19.796.314,22

Comarca de Santiago

Total POS + 2026

Ames

2.003.997,30

Arzúa

1.316.846,29

Baña (A)

854.380,24

Boimorto

716.715,63

Boqueixón

792.421,62

Brión

903.866,08

Dodro

413.482,10

Frades

702.266,88

Melide

1.248.549,38

Negreira

1.118.242,19

Ordes

1.483.889,46

Oroso

909.829,51

Padrón

758.146,05

Pino (O)

1.031.565,57

Rois

849.022,59

Santa Comba

1.562.179,97

Santiago de Compostela

1.572.144,13

Santiso

703.175,46

Teo

1.443.381,20

Toques

629.586,47

Tordoia

887.443,28

Touro

995.438,80

Trazo

806.047,59

Val do Dubra

878.502,03

Vedra

724.681,55

Total comarca

25.305.801,37

Comarca de Bergantiños-Costa da Morte 

Total POS + 2026

Cabana de Bergantiños

838.427,28

Camariñas

623.379,44

Carballo

2.466.262,75

Cee

782.490,93

Cerceda

895.559,33

Corcubión

256.737,55

Coristanco

1.136.650,09

Dumbría

861.376,75

Fisterra

496.556,14

Laxe

494.240,11

Laracha (A)

1.301.895,66

Malpica de Bergantiños

709.891,90

Muxía

999.530,35

Ponteceso

925.351,10

Vimianzo

1.398.842,08

Zas

1.063.645,97

Total comarca

15.250.837,43

Comarca de Ferrol, Eume e Ortegal 

Total POS + 2026

Ares

528.868,43

Cabanas

515.601,41

Capela (A)

457.625,89

Cedeira

853.967,52

Cerdido

417.188,59

Fene

896.188,48

Ferrol

713.656,24

Mañón

589.932,29

Moeche

444.763,79

Monfero

983.059,74

Mugardos

366.934,69

Narón

2.184.536,77

Neda

488.582,31

Ortigueira

1.502.653,60

Pontedeume

697.733,52

Pontes de García Rodríguez (As)

1.790.718,77

San Sadurniño

736.130,69

Somozas (As)

585.227,65

Valdoviño

881.627,14

Vilarmaior

384.264,24

Cariño

540.522,96

Total comarca

16.559.784,72

 

Comarca Barbanza

Total POS + 2026

Boiro

1.403.036,27

Carnota

648.467,12

Lousame

731.599,68

Mazaricos

1.196.641,58

Muros

883.509,95

Noia

956.926,40

Outes

914.754,27

Pobra do Caramiñal (A)

714.617,41

Porto do Son

1.040.785,92

Rianxo

907.021,04

Ribeira

1.689.902,62

Total comarca

11.087.262,26

 

Resumo por Comarcas

TOTAL POS + 2026

A Coruña

19.796.314,22

Santiago

25.305.801,37

Bergantiños

15.250.837,43

Ferrol

16.559.784,72

Barbanza

11.087.262,26

Total

88.000.000,00

