La Xunta amplía a 2026 la vigencia de la tarjeta Xente Nova y la tarifa +65 del transporte público

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles las resoluciones por las que se amplía del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 el plazo de vigencia de la tarjeta Xente Nova para menores de 21 años y de la tarifa +65 para mayores de 65 en el transporte público interurbano competencia de la Xunta.

Estas bonificaciones permiten a las personas beneficiarias realizar hasta 60 viajes gratuitos al mes en el autobús interurbano, así como en el transporte marítimo de la ría de Vigo y en los servicios ferroviarios metropolitanos del área de Ferrol.

Según ha puntualizado el Ejecutivo gallego, las dos medidas registraron hasta septiembre de este año 7,7 millones de viajes gratuitos por parte de las personas usuarias, lo que demuestra su impacto en el transporte público.

Así, desde el comienzo de año y hasta septiembre se registraron casi 39.000 nuevas altas y una inversión de las administraciones que supuso un ahorro para los usuarios de más de 13,1 millones de euros en este período.