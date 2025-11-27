A Deputación da Coruña renova o convenio para o financiamento do programa ‘A liña do galego’

A administración provincial tamén investirá 20.000 euros no proxecto Correlingua 2025. A deputada de Lingua, Sol Agra, destacou o compromiso da Deputación co galego, a través da súa Unidade Técnica de Normalización Lingüística, “que desenvolve diversos programas dirixidos á poboación e ás entidades da provincia para conseguir a implicación progresiva de todos os colectivos no proceso de recuperación social da lingua galega”
A Deputación da Coruña segue a apoiar iniciativas a prol do galego. A deputada de Lingua, Sol Agra, asinou na sede provincial dous convenios coa Mesa pola Normalización Lingüística e coa Asociación Cultural Correlingua, por un importe conxunto de 60.000 euros. Agra destacou o compromiso da institución co galego a través da súa Unidade Técnica de Normalización Lingüística, “que desenvolve diversos programas dirixidos á poboación e ás entidades da provincia para conseguir a implicación progresiva de todos os colectivos no proceso de recuperación social da lingua galega, fomentando o seu uso e prestixio en ámbitos como a educación, a cultura, o deporte, as novas tecnoloxías e a comunicación”.
‘A liña do galego’
A deputada e o presidente da Mesa, Marcos Maceira, renovaron o acordo para o financiamento do programa ‘A liña do galego’, para o que a Deputación achegará neste exercicio 40.000 euros, o 80 por cento do orzamento. A liña do galego dispón dun número de teléfono, correo electrónico e aplicación móbil para Android e Apple nos que tramita queixas en relación con institucións, empresas e outras entidades que vulneran os dereitos lingüísticos e incumpren acordos e lexislación nacional, estatal e internacional en materia lingüística. Tamén apoia e recoñece a quen dea pasos cara a garantía do dereito a vivir en galego.
O orzamento destinarase a persoal para atención, xestión e asistencia xurídica (43 000 euros); comunicación dos actos relacionados co servizo (5600 euros); renovación e actualización da aplicación móbil (300 euros); deseño e impresión do informe anual (600 euros); distribución de material informativo (500 euros).
Correlingua
Agra tamén asinou con Suso Bermello, en representación da Asociación Cultural Correlingua, o convenio polo que administración provincial investirá 20.000 euros, case o 55 por cento do orzamento, no proxecto Correlingua, que en 2025 tivo como lema ‘A mocidade activa por unha lingua viva’.
Correlingua é unha iniciativa de carácter lúdico, educativo e reivindicativo que desde 2001 convida a mocidade, alumnado e centros de ensino de diferentes niveis a participar nun acto público de reivindicación do dereito de medrar en galego. O programa esténdese ao longo de todo o ano con actividades que teñen por obxecto traballar sobre a lingua e contribuír á sensibilización co idioma, dándolle protagonismo ao alumnado na preparación de contidos.
O orzamento destinarase á organización de actividades (29 403,65 euros); contratación de profesionais para presentacións, son, comunicación e coordinación (24 353,15 euros); desprazamentos do alumnado ás festas (3.470,50 euros); deseño e edición de material promocional (7 317 euros).