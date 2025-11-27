Corte de tráfico en Ferrol este viernes, en la calle Espíritu Santo

Durante el fin de semana no habrá restricciones.

A partir de este viernes en horario laboral de 8.00 a 18.00 horas, y hasta nuevo aviso, permanecerá cerrado al tráfico un carril de la calle Espíritu Santo, en el tramo sito delante del antiguo CIM Ferrol Cuartel de Instrucción de Marinería, mientras que el otro carril permanecerá operativo.

El tráfico será regulado por semáforos, y durante el fin de semana no habrá restricciones. Esta reorganización temporal de la circulación rodada obedece a los trabajos que se están acometiendo en esta fase del proyecto de Abrir Ferrol al mar.