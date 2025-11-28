Valdoviño celebra un encuentro sobre la normativa vigente en materia de comisiones de fiestas

Con representación de prácticamente todas las comisiones de fiestas vecinales constituidas, la biblioteca municipal de Valdoviño acogía el jueves de esta semana a la tarde-noche un encuentro informativo organizado por el Ayuntamiento para abordar la normativa vigente en materia de verbenas populares.
El concejal de Servicios, Benito Vega, daba la bienvenida a los más de 20 vecinos que acudían a la cita, y daba paso a Marcos Durán, responsable de Ámbita Oficina Técnica, encargado de repasar aquellos temas clave de cara a la organización de los festejos, atendiendo consultas y resolviendo dudas.