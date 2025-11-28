Neda presenta la exposición “Nosotros también fuimos emigrantes”

Compartir Facebook

La muestra, con cuarenta imágenes del archivo de la Agencia EFE, podrá visitarse en el centro cívico hasta 5 de enero.

Neda acoge hasta el mes de enero la exposición «Nosotros también fuimos emigrantes. Fotografías de la Agencia EFE sobre la emigración española en el siglo XX». El alcalde, Ángel Alvariño, los coordinadores de relaciones institucionales de Abanca en A Coruña y de Afundación, José Manuel Vilariño y Verónica Rego, respectivamente; y la directora de Abanca en la zona Betanzos-Eume, Begoña Caamaño, acompañados de otros representantes municipales y del banco, inauguraban en el centro cívico de la villa la muestra, que forma parte del proyecto «Corriente cultural». Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el proyecto incorpora además un propósito solidario.

La exposición, podrá visitarse hasta 5 de enero de forma gratuita, reúne una selección de cuarenta fotografías procedentes de los archivos de la Agencia EFE que documentan la emigración española y, muy especialmente, la gallega a lo largo del siglo XX, ofreciendo una mirada profesional y humana sobre este fenómeno histórico.

Se trata de una antología de retratos próximos, que narran las circunstancias vitales de las generaciones que, en los años cincuenta y sesenta abandonaron, su tierra en la búsqueda un futuro mejor.

La exposición, que invita al público a reflexionar sobre la memoria migratoria y el papel de la cultura como herramienta de conocimiento y desarrollo colectivo, forma parte del proyecto “Corriente cultural”. Es, por lo tanto, el resultado de la apuesta de ABANCA y Afundación, para promover la cultura más allá de sus propios edificios, contando, en este caso, con el apoyo del Ayuntamiento de Neda.

Además, «Nosotros también fuimos emigrantes. Fotografías de la Agencia EFE sobre la emigración española no siglo XX» se incluye en el programa “Cultura por alimentos”, proyecto solidario que busca colaborar con el banco de alimentos municipal, animando a hacer una donación de productos no perecederos al asistir la exposición.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.