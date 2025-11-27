Valdoviño ofrece una charla informativa dirigida a las comisiones vecinales de fiestas

27 noviembre, 2025 Dejar un comentario 68 Vistas

 

El Ayuntamiento de Valdoviño organiza este jueves una charla informativa dirigida a las comisiones vecinales de fiestas para abordar, entre otras cuestiones, el cumplimiento de la normativa vigente.

Dará comienzo a las 20 horas en la biblioteca de la casa de la cultura, con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa. Según apuntaba el concejal de Servicios, Benito Vega, está abierta a todo el vecindario, ya que en algún momento cualquier vecino puede tomar la iniciativa de formar parte de una comisión.

 

