Valdoviño ofrece una charla informativa dirigida a las comisiones vecinales de fiestas

El Ayuntamiento de Valdoviño organiza este jueves una charla informativa dirigida a las comisiones vecinales de fiestas para abordar, entre otras cuestiones, el cumplimiento de la normativa vigente.

Dará comienzo a las 20 horas en la biblioteca de la casa de la cultura, con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa. Según apuntaba el concejal de Servicios, Benito Vega, está abierta a todo el vecindario, ya que en algún momento cualquier vecino puede tomar la iniciativa de formar parte de una comisión.