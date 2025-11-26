La Xunta fija el dragado de Espasante, en Ortigueira, como «próximo reto» para 2026

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha realizado este miércoles una visita institucional al Ayuntamiento de Ortigueira, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez y el alcalde Valentín Calvín.

Tras agradecer la invitación del alcalde, la conselleira detalló las inversiones ejecutadas en los últimos meses y los desafíos pendientes para el próximo año. Así, ha fijado el dragado de Espasante como «próximo reto» para 2026.

En el marco de esta visita, Villaverde ha mantenido una reunión con mariscadoras para comprobar in situ diversas actuaciones realizadas por la Xunta.

Entre las mejoras ya ejecutadas, la conselleira ha destacado la renovación de los pavimentos del puerto de Ortigueira y la dotación de barandas en el paseo del Malecón, así como la urbanización del paseo de Ortigueira, donde se acondicionó la red de saneamiento, se mejoró la iluminación y se renovaron los firmes.

Villaverde también ha repasado las tareas previstas que la Consellería tiene por delante en 2026. Ha subrayado que los próximos retos incluyen la mejora del acceso peatonal al puerto de Espasante y el dragado de ese mismo puerto.

PENDIENTE DE TRÁMITES AMBIENTALES

Respecto al dragado, la conselleira precisó que la obra se encuentra todavía en fases previas, a la espera de trámites ambientales clave. «Estamos pendientes del informe de evaluación de compatibilidad de la Estrategia Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», ha esgrimido.

Una vez recibido dicho informe, la Xunta podrá aprobar la declaración de impacto ambiental, redactar el proyecto de la obra y, finalmente, licitarla.