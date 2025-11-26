Inaugurado el «rastrillo» de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, en Ferrol

El Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, inauguró a las doce de la mañana de este miércoles, día 26 de noviembre, el tradicional mercadillo navideño que la asociación “ Nuestra Señora del Carmen” de Ferrol celebrará hasta el jueves 4 de diciembre, con la finalidad de recaudar fondos con fines benéficos.

Lo recaudado se destinará a los familiares de miembros de la Armada que se encuentran en situación de necesidad, en su mayoría viudas y huérfanos,

Ubicado en el número 183 de la calle Real, estará abierto de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:30 y tardes de 17:30 a 20:00 horas. Los sábados su apertura será en horario de mañana.

El acto de inauguración registró una muy notable asistencia de ferrolanos deseosos de apoyar a la Asociación y que fueron atendidos por la presidenta, Lucía Arboli Cervera-Mercadillo junto con componentes de la junta directiva y diversas colaboradoras.

Momentos antes de la apertura oficial el párroco castrense y personal del Arsenal Pedro José López Suárez, en presencia del VA Rubio Bolívar; de su esposa la presidenta de la delegación en Ferrol de la Asociación»Nuestra Señora del Carmen» y directivas y colaboradoras; así como de María Casal Pereira, esposa del alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela, bendijo la zona del rastrillo .

Ya ante el bajo de la calle Real 183 el Almirante del Arsenal se dirigió a los asistentes al acto de apertura, entre ellos el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), capitán de navío Manuel Aguirre González; y el ayudante del Almirante, el teniente coronel de Infantería de Marina Víctor Hugo Urgorri Blanco. Agradeció la labor que desarrolla la Asociación y deseó un éxito de ventas que supondrá el poder seguir con su programa de ayudas.

Y seguidamente se procedió al corte de la cinta inaugural. El evento se desarrolló en un ambiente solidario y festivo, marcando el inicio de la campaña de recaudación de fondos de la asociación para sus fines benéficos

En el rastrillo se pueden encontrar todo tipo de detalles de artesanía, decoración navideña, menaje de cocina, muñecos, ropa, complementos de utilidad diversa así como ideas para regalos y otros productos a precios populares.

Prestando ayuda desde 1934

Creada en 1934 a iniciativa de personal perteneciente a la Armada, con la que mantiene un estrecho vínculo, la Asociación de “Nuestra Señora del Carmen” está actualmente constituida legalmente desde 2017 como asociación privada de ámbito nacional con finalidad benéfica social y sin ánimo de lucro.

Desempeña desde su origen, su objetivo de ayuda y apoyo en las necesidades al personal de la Armada, así como a cónyuges viudos, huérfanos, y retirados, en situaciones de dificultad con el propósito de velar por todos ellos en su vida cotidiana.

Esta institución obtiene sus fondos de las aportaciones voluntarias de sus asociados, así como de las actividades sociales que organiza.