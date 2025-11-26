Victoria contundente del Baxi Ferrol ante Zaglebie Sosnowiec para cerrar con pleno la fase de grupos de la Eurocup

Compartir Facebook

Adán Puentes

El color blanco de la camiseta del Baxi Ferrol fue casi el único que se vio sobre la pista en el sexto y último partido de la fase de grupos de la Eurocup Women, consiguiendo la victoria por 92-49, en un partido disputado en la noche del miércoles, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con un triple de las polacas nada más empezar, pero esta sería la única acción en la que estarían por delante, ya que las ferrolanas respondían rápido con una canasta de Erjavec y dos triples seguidos de Moira Joiner. Esto obligaba a las visitantes a solicitar tiempo muerto, pero el dominio era total del Baxi Ferrol, imponiendo su estilo de juego sobre la pista, siendo serias en defensa, como también acertadas en todas sus líneas de ataque, sobre todo desde el triple, doblando a su rival al finalizar el primer cuarto 24-12.

En el segundo cuarto, el rodillo del Baxi Ferrol era todavía más evidente, ante un MB Zaglebie Sosnowiec al que no le salía absolutamente nada, fallando en ataque, ganando las ferrolanas la mayoría de los rebotes, mientras que la distancia no paraba de crecer, llegándose a los veinte puntos. Ya en la recta final se producía uno de los momentos de este partido, la entrada a pista de Claire Melia, MVP de la última jornada de la Liga Femenina Endesa, aún recuperándose de una amigdalitis, recibiendo el aplauso unánime de toda la afición. De vuelta al partido, el Baxi Ferrol era capaz de que las polacas tan solo volvieran a anotar otros doce puntos, dejando el marcador al descanso en 51-24.

Tras la reanudación los dos equipos empezaban con muchas imprecisiones tanto en ataque como en defensa, por lo que las canastas casi brillaban por su ausencia. Casi se tardaba cinco minutos en coger velocidad en el juego con un triple de Blanca Millán, a partir de este momento el Baxi Ferrol seguía a lo suyo, dominando en todas las facetas, con una Moira Joiner que no hacía concesiones cada vez que estaba cerca del aro, mientras que las polacas seguían fallando, con falta de concentración sobre la pista, siendo incapaces de concretar en el tiro libre o en el triple, cerrándose este tercer cuarto 67-35.

Los últimos diez minutos no fueron de paseo, precisamente porque el Baxi Ferrol no bajaba el pie del acelerador pensando en la clasificación global de la competición de cara posible rival en la primera ronda de playoffs, mientras que el Zaglebie Sosnowiec estaba totalmente desbordado, donde tan solo anotaron las jugadoras que habían salido en el quinteto inicial, entregando definitivamente la cuchara, con la brecha en el marcador siendo más y más grande. La fiesta en A Malata estaba siendo absoluta, mientras seguían cayendo los triples de Karolina Sotolova y de Karla Erjavec, que aproximaban al equipo al centenar de puntos, pero finalmente el marcador se quedaba en 92-49.

Con esta victoria, el Baxi Ferrol cierra con pleno esta fase de grupos de la Eurocup Women, en el 1º puesto. Su próximo compromiso será este domingo, en la 8ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en el que visitarán al Spar Gran Canaria, en un partido que se disputará a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón Polideportivo Insular La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria).

Baxi Ferrol: Erjavec (8), Millán (6), Daniels (12), Rodríguez (6), Joiner (15) – también jugaron – Samson (5), Sotolova (21), Melia (4), Baldonedo (0) y Joris (5).

MB Zaglebie Sosnowiec: Taylor (8), Tadic (2), Pyka (13), Reese (17), Burliga (9) – también jugaron – Niedzwiedzka (0), Kuczynska (0), Jackowska (0) y Kurach (0).

Árbitros: Ali Sakaci, Jules Gaduel y Skirmantas Letukas (Turquía, Francia y Dinamarca).

Parciales: 24-12, 27-12, 16-11 y 25-14.

Pabellón: A Malata