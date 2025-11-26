Comienzan en Ferrol las obras del pulmón verde en Catabois-San Pablo y Santa Marina

Compartir Facebook

El plazo de ejecución de seis meses y la inversión supera los 460.000 euros.

La concejala de Urbanismo de Ferrol Blanca García, informó que ya comenzaron las obras del proyecto de rehabilitación y adecuación de dos parcelas del antiguo polígono de tiro de Catabois para la dotación de un espacio público. La inversión destinada a la creación de este pulmón verde es de 462.561,22 euros y el plazo de ejecución es de seis meses.

La actuación se desarrollará sobre dos parcelas, que pasaron a titularidad municipal a principios de este mandato, con una superficie total de 13.387 metros cuadrados, de las cuáles 11.158 metros cuadrados se destinarán a la zona verde, mientras que los 2.229 metros cuadrados restantes quedan reservados para el parque canino, un proyecto complementario que ya está ejecutando la Xunta de Galicia.

El diseño del espacio prioriza la accesibilidad y la diversidad de usos. Así se contempla la creación de sendas peatonales y ciclistas accesibles, una zona de juegos infantiles para niños de entre 3 a 14 años, un área para la práctica de parkour dirigida a la juventud y adultos, así como zonas de descanso con bancos accesibles. El parque contará también con un total de 20 plazas de estacionamiento (dos adaptadas), tres aparcabicicletas y cuatro fuentes.

La apuesta por la sostenibilidad y la integración social está en el centro de este proyecto, que contempla mejoras en infraestructura técnica, incluyendo sistemas de riego automático, drenaje pluvial sostenible y abastecimiento de agua potable. Además, se instalará una nueva red de iluminación pública compuesta por 56 farolas, 49 de ellas distribuidas en las sendas y siete en las zonas de juegos.

En relación a las zonas verdes y arbolado, se conservará la mayor parte del arbolado existente, y se complementará con una nueva plantación de especies autóctonas y ornamentales.