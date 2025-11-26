O Ciclo Mestre Mateo trae a Valdoviño a longametraxe “Honeymoon”

26 noviembre, 2025 Dejar un comentario 107 Vistas

Programada para as persoas participantes nas aulas de estimulación cognitiva, Cultura abre o pase ao público en xeral maior de 12 anos.

Dentro do Ciclo Mestre Mateo, o auditorio da casa da cultura de Valdoviño acolle este xoves a proxección da longametraxe «Honeymoon».

Será a partir das 11 horas, e aínda que a concellería de Cultura programou a sesión para os veciños que participan semanalmente nas aulas de estimulación cognitiva, como parte da programación, abre o pase ao público en xeral, maior de 12 anos, interesado no filme.

Dirixida por Enrique Otero, conta entre os seus actores e actrices principais con Javier Gutiérrez, Nathalie Poza, María Vázquez, Silvia Sirui, Fernando Albizu, Antonio Durán «Morris» e Pablo Derqui. A cinta aborda a historia de Eva e Carlos, un matrimonio en destrución, só unidos polo fillo que un día tiveron xuntos.

Lea también

Fene presenta as bases do IV concurso de Bd de Humor Demo Pequeno

A alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, foi a encargada de presentar no Museo do Humor …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *