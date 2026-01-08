La Xunta fortalece la atención a víctimas de violencia sexual con el centro de crisis 24 horas en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Xunta de Galicia continúa fortaleciendo su red de protección social con el centro de crisis 24 horas en Ferrol, un recurso especializado en la atención integral a víctimas de violencia sexual. Así, el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, han visitado este jueves las instalaciones ubicadas en el hospital Novoa Santos.

Durante la visita, Barba ha subrayado que este centro es uno de los cinco dispositivos de este tipo operativos en Galicia, una cifra que, según ha destacado, sitúa a la comunidad por encima de las exigencias marcadas por la legislación europea. «Son centros de vital importancia para la recuperación y reintegración de mujeres que sufrieron o sufren violencia sexual», ha señalado el director xeral.

Este nuevo recurso está diseñado para ofrecer una respuesta inmediata y sostenida en el tiempo. Según ha explicado Barba, el centro no solo atiende agresiones recientes, sino también casos de violencia ocurridos en el pasado.

Además, el servicio se extiende al entorno cercano de las víctimas: «Incluso las familias de las mujeres que sufrieron esa violencia sexual pueden acercarse y recibir protección, asistencia psicológica, social y jurídica», ha afirmado.

El centro de Ferrol se integra en la red social de Galicia, trabajando de forma coordinada con los Centros de Información a la Mujer (CIM) y otros recursos técnicos de la administración autonómica.

VANGUARDIA

Roberto Barba ha puesto en valor el papel de Galicia como una de las autonomías «más pioneras» en la dotación de recursos, especialmente en lo relativo al tratamiento de la salud mental de las mujeres que sufren violencia de género. El objetivo final, ha recordado, es garantizar una asistencia solidaria y profesional que facilite la plena recuperación de las usuarias.

Con estas instalaciones en el Hospital Novoa Santos, la comarca de Ferrolterra consolida un espacio que garantiza atención especializada durante las 24 horas del día, los 365 días del año.