Formación para personas cuidadoras en Valdoviño

26 noviembre, 2025 Dejar un comentario 113 Vistas

El centro sociocomunitario de Valdoviño ha acogido el martes por la tarde la primera de las dos sesiones de la acción formativa dirigida a cuidadores de personas afectadas de deterioro cognitivo y dependientes. Guiada por personal técnico de Afal Ferrolterra, la iniciativa está promovida por la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, y busca proporcionar herramientas útiles a las personas cuidadoras en su día a día.

Así, trece vecinos se inscribieron en el taller, de carácter teórico en esta primera jornada, donde se abordaron síntomas, estrategias de comunicación o terapias no farmacológicas. La segunda se celebrará este mismo jueves, más práctica, y centrada en aspectos como las movilizaciones o técnicas para prevenir problemas circulatorios y cutáneos en personas encamadas.

