Formación para personas cuidadoras en Valdoviño

El centro sociocomunitario de Valdoviño ha acogido el martes por la tarde la primera de las dos sesiones de la acción formativa dirigida a cuidadores de personas afectadas de deterioro cognitivo y dependientes. Guiada por personal técnico de Afal Ferrolterra, la iniciativa está promovida por la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, y busca proporcionar herramientas útiles a las personas cuidadoras en su día a día.

Así, trece vecinos se inscribieron en el taller, de carácter teórico en esta primera jornada, donde se abordaron síntomas, estrategias de comunicación o terapias no farmacológicas. La segunda se celebrará este mismo jueves, más práctica, y centrada en aspectos como las movilizaciones o técnicas para prevenir problemas circulatorios y cutáneos en personas encamadas.