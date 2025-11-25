Este jueves, solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía, en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Durante la tarde de este jueves, día 27, a las 17,59 horas tendrá lugar el tradicional y solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía de Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia será presidida por el capitán de fragata David Almeida García, Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol.

A las 17,40 horas formará la Sección de Honores al mando de un Oficial, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco comenzará su desfile por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

Al finalizar el arriado, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, pieza del toque de la ‘Oración de la Noche‘, compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco, que es entonado a la puesta de Sol en todos los buques y dependencias de la Armada.



El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.