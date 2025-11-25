A alcaldesa de Narón chama ao compromiso colectivo contra a violencia machista no 25N

25 noviembre, 2025 Dejar un comentario 176 Vistas

Narón celebrou esta tarde os actos centrais do 25N, Día da Eliminación da Violencia contra a Muller, cunha homenaxe pública ás vítimas na Praza da Gándara. A alcaldesa de Narón, acompañada de concelleiros dos catro partidos presentes no Concello, realizaron unha ofrenda floral diante do Monumento ás Mulleres seguida dun minuto de silencio.

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro.

Ao remate do acto institucional, a alcaldesa destacou a importancia de reforzar o compromiso colectivo contra as violencias machistas. “No que levamos de ano, 38 mulleres foron asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas, dúas delas aquí, en Galicia. Cada unha destas vidas truncadas é un recordo doloroso do que aínda nos queda por conseguir: a violencia de xénero non ten xustificación posible”, dixo Marián Ferreiro.

A alcaldesa subliñou o papel da educación e da prevención para avanzar nun cambio real: “En Narón pensamos que avanzar na prevención, na educación e no compromiso coa igualdade é fundamental para eliminar a violencia machista”.

Acto central da Marcha Mundial das Mulleres na comarca

Este ano, Narón acolleu o acto central na comarca da Marcha Mundial das Mulleres, que celebrou este 25 de novembro coincidindo co seu 25 aniversario cunha performance coa problemática da vivenda de fondo e a lectura dun manifesto.

Lea también

Narón activa a campaña Merca Nadal con sorteos, concurso de decoración e unha guía gastronómica

O Concello de Narón presentou este luns a campaña Merca Nadal, unha iniciativa municipal que …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *