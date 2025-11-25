O Parrulo Ferrol quiere llenar A Malata este sábado ante los vigentes bicampeones, el Jimbee Cartagena

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

O Parrulo Ferrol tendrá su nuevo partido delante de su afición en el Pabellón de A Malata, este sábado 29 de noviembre, recibiendo a los bicampeones de liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, en la 12ª jornada de la Primera División, a partir de las 18:30 horas.

El apoyo de la afición a los jugadores parrulos en este partido en casa será fundamental para intentar conseguir tres puntos importantes en este partido, en el que la entidad busca un ambiente como el de las mejores ocasiones que les permita seguir soñando en su lucha por la permanencia y en unas opciones en aumento para una hipotética Copa de España.

En esta ocasión, habrá dos tipos de venta de entrada con precios diferentes: La venta anticipada online, ya disponible en oparrulofs.compralaentrada.com y la venta en la taquilla del Pabellón de A Malata, el sábado una hora antes del inicio del partido, a las 17:30 horas.

Los abonados podrán retirar, sólo de manera online, dos entradas adicionales para amigos, con un precio bonificado de 5 euros, para ayudar a que el Pabellón de A Malata sea una caldera para este partido.

Además, habrá una promoción especial para los abonados del Racing Club Ferrol, que podrán adquirir en la taquilla del Pabellón de A Malata una entrada a 5 euros, presentando su carnet de abonado.

El precio de las entradas para este partido en venta anticipada online en oparrulofs.compralaentrada.com será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 10 euros

– Entrada sub-18: 5 euros

– Entrada amigo de abonado: 5 euros (dos por abonado, exclusivamente online)

– Menores de 5 años: Gratis

El precio de las entradas en la taquilla del Pabellón de A Malata, que abrirá una hora antes del inicio del partido, será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 15 euros

– Entrada sub-18: 10 euros

– Menores de 5 años: Gratis

– Abonados del Racing Club Ferrol: 5 euros (presentando el carnet en la taquilla)