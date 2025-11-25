La Asociación “Nuestra Señora del Carmen” celebra su rastrillo benéfico en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La asociación “Nuestra Señora del Carmen” de Ferrol celebrará desde este miércoles, día 26 de noviembre, a las 12:00, la inauguración del tradicional rastrillo navideño para recaudar fondos con fines benéficos.

Lo recaudado se destinará a familiares de miembros de la Armada que se encuentran en situación de necesidad, en su mayoría viudas y huérfanos.

Ubicado en el número 183 de la calle Real, estará abierto de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:30, tardes de 17:30 a 20:00 horas y sábados solo en horario de mañana.

Prestando apoyo desde 1934

Creada en 1934 a iniciativa de personal perteneciente a la Armada, con la que mantiene un estrecho vínculo, la Asociación de “Nuestra Señora del Carmen” está actualmente constituida legalmente desde 2017 como asociación privada de ámbito nacional con finalidad benéfica social y sin ánimo de lucro.

Desempeña desde su origen, su objetivo de ayuda y apoyo en las necesidades al personal de la Armada, o vinculado a ella, así como a cónyuges viudos, huérfanos, y retirados, en situaciones de dificultad con el propósito de velar por todos ellos en su vida cotidiana.

Esta institución obtiene sus fondos de las aportaciones voluntarias de sus asociados, así como de las actividades sociales que organiza.