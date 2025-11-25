Ferrol acometerá mejoras en la Casa de la Mujer y casa de acogida

La concejalía de Igualdad de Ferrol, al frente de la que se encuentra Elvira Miramontes, acometerá la rehabilitación de la Casa de la Mujer y de la casa de acogida. Así, este departamento acaba de adjudicar la redacción de los proyectos de rehabilitación de la Casa de la Mujer (17.048 euros) y de la casa de acogida (7.290 euros).

Miramontes afirmó que “o edificio que alberga a Casa da Muller presenta unha serie de deficiencias propias da cronoloxía da edificación”, sobre todo, las relacionadas con la eficiencia térmica de su envolvente, así como necesidades vinculadas con su funcionalidad.

La concejalía de la Mujer cuenta ya con una memoria valorada redactada por la Oficina Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Ferrol, en la que se estima que el importe de las obras necesarias, asciende la 387.321 euros.

En cuanto a la casa de acogida, este edificio presenta también deficiencias energéticas, debido a la falta de aislamiento térmico en la cubierta y fachada. Además, carece de un espacio exterior cubierto y de almacenamiento. El importe para ejecutar las mejoras necesarias asciende a 185.592,46 euros.

“Queremos unhas instalacións funcionais, modernas e accesibles para poder levar a cabo o traballo diario e prestar o servizo que as mulleres precisan en cada momento”, insistió la concejala de Igualdad, Elvira Miramontes.