Puertos estatales en Galicia registran en octubre 2,8 millones de toneladas en tráficos y acumulan 25 millones este año

Los cinco puertos de interés general de Galicia (A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín-Pontevedra, Vigo y Vilagarcía) registraron en el mes de octubre tráficos totales por 2,8 millones de toneladas, y acumulan en lo que va de año casi 25 millones de toneladas.

Así, el registro de octubre en A Coruña ha sido de 1,3 millones de toneladas y acumula 11,5 millones de toneladas en lo que va de 2025 (un 4,5 % menos); la terminal de Ferrol alcanzó en total 635.602 toneladas en octubre y acumula 5,7 millones de toneladas (+2,5 %); el puerto de Marín registró en octubre 229.709 toneladas y acumula 1,9 millones de toneladas (-10,3 %); el de Vigo registró en octubre 503.685 toneladas y acumula desde enero 4,56 millones de toneladas (+0,1 %); y el de Vilagarcía tuvo el pasado mes 129.010 toneladas y acumula 1,3 millones (+7,9 %).

En cuanto a la mercancía general (sin contar los graneles), la terminal coruñesa lleva 409.361 toneladas en lo que va de año (-5,8 %); la de Ferrol alcanzó las 773.330 toneladas (+36,3 %); Marín registró 974.397 toneladas (-0,4 %); Vigo acumula 4,16 millones de toneladas (-0,6 %); y Vilagarcía lleva 684.971 toneladas (+13 %).

En el caso de la pesca, la ciudad olívica sigue liderando las cifras, con 2.962 toneladas descargadas en octubre y 24.511 toneladas acumuladas en lo que va de año; frente a las 1.702 toneladas de A Coruña en octubre y las 23.230 toneladas acumuladas, o las 223 toneladas de octubre en Marín, que acumula en 2025 algo más de 1.700 toneladas.

La terminal viguesa está también a la cabeza en el número de contenedores, con casi 28.000 TEUs en octubre y más de 257.500 TEUs en lo que va de año; y es la primera también en movimiento de automóviles, con 58.850 unidades en octubre y 554.703 unidades acumuladas en el año (+3,1 %).

Finalmente, en el caso de los cruceros, la ciudad de A Coruña mantiene el primer puesto en Galicia, con 22 buques en octubre y 163 en lo que va de año (con más de 428.000 pasajeros); mientras que Vigo recibió 24 buques en octubre y 110 en lo que va de año (con un total de 279.340 pasajeros).