Narón celebra esta tarde os actos centrais polo 25N

Narón conmemora este 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres cun programa que culminará esta tarde na Praza da Gándara. A partir das 18.45 horas, representantes do Concello coa alcaldesa á cabeza realizarán unha ofrenda floral diante do Monumento ás Mulleres e gardarán un minuto de silencio en lembranza de todas as vítimas de violencia machista.
Tras o acto institucional, a Marcha Mundial das Mulleres protagonizará unha performance, nunha intervención que inclúe a lectura dun manifesto e que converterá Narón no epicentro da comarca de Ferrolterra desta mobilización anual.
Un banco contra a violencia de xénero Como acción simbólica e permanente, o Concello instalou un banco contra a violencia de xénero na mesma contorna do Monumento á Muller. A peza, que permanecerá como espazo fixo na praza, incorpora unha mensaxe explícita contra as violencias machistas e pretende reforzar a visibilización e a sensibilización cidadá ao longo de todo o ano.
Últimos puntos violeta nos centros educativos
Esta mañá pecháronse tamén as actividades dos puntos violeta impulsados polo Servizo Sociocomunitario Municipal. Tralo paso polos CPR Ayala e IES As Telleiras, este 24 de novembro foi a quenda do CPR Jorge Juan e do CPI O Feal, mentres que hoxe, día 25, participaron o IES Terra de Trasancos e o CPR Santiago Apóstol.
Nestes espazos traballouse con alumnado e profesorado para identificar e frear diferentes tipos de violencia machista —física, psicolóxica, sexual, económica, dixital, vicaria ou LGTBIfóbica— e para desmontar modelos de relación baseados no control baixo a falsa idea do “amor romántico”.
Edificios públicos iluminados de morado
Nesta xornada, varios edificios municipais vanse iluminar de cor morada como mostra de apoio á loita contra as violencias machistas: o Pazo da Cultura, a Casa da Cultura, o edificio do antigo Concello e a rotonda de Freixeiro.
Os actos centrais deste 25N completan unhas xornadas reivindicativas que buscan reforzar o compromiso institucional e social de Narón na defensa dos dereitos das mulleres e na erradicación de todas as formas de violencia machista.