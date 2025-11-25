El Baxi Ferrol quiere cerrar con pleno la fase de grupos de la Eurocup este miércoles en A Malata

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Baxi Ferrol quiere quitarse la espinita del mal sabor del boca del pasado domingo en el último partido de la fase de grupos de la Eurocup Women, en el que se verán las caras ante las polacas del MB Zaglebie Sosnowiec, en un partido que se disputará este miércoles, a las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Este será un partido “duro y exigente”, afirmaba en la previa el entrenador Lino López, ante un equipo polaco que “juega bien ofensivamente y anotan con mucha facilidad”, algo que pudieron comprobar hace unas semanas “ya que meten más de ochenta puntos por partido”, destacando a Taylor “una de las mejores exteriores de la competición” y que ya les costó muchos problemas en el anterior enfrentamiento “y hay que hacer un buen partido defensivamente para competir contra ellas.”

Lino López quería concentrarse únicamente “en el trabajo que tenemos que hacer nosotros” y no mirar en las distancias en el marcador de cara al primer puesto de grupo en esta fase previa “y ser sólidas los cuarenta minutos”, recordando que el pasado sábado en liga “no fuimos nosotras mismas, independientemente del resultado”, como tampoco le daba importancia a la clasificación global de esta fase de grupos de la Eurocup Women “ya que lo importante es seguir creciendo partido a partido.”

El ambiente que se vive en A Malata “les pesa a todos los equipos” y cuando las cosas no les salen bien a las ferrolanas “el equipo se ve reforzado, las cosas salen adelante y esto es una motivación extra.”

Clementine Samson sigue acoplándose poco a poco al equipo “lleva pocos entrenamientos y solo un partido, pero es una jugadora con una amplia experiencia” y en estos pocos días que lleva en el Baxi Ferrol sobre la pista “es una jugadora generosa, busca la mejor opción y no piensa en ella, lo que la va a ayudar a que su adaptación sea más rápida” y en el día a día “hace que exija más en los entrenamientos, haciéndolo con diez jugadoras” ya que las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro solo pueden estar en las sesiones que se hacen por las tardes, pero queriendo dejar claro que son jugadoras del primer equipo a todos los efectos «y su labor es muy fundamental.«

En relación a Claire Melia, que jugó muy mermada el partido del pasado domingo por enfermedad “parece increíble que pudiera hacer ese partido como lo hizo, siendo la jugadora que más estaba generando del equipo, pero tuvo que salir del pabellón a tomar aire porque estaba ahogada”, algo que “todo el equipo se lo agradece, porque sabemos la situación en la que estaba.”

Lino López se mostraba favorable a la utilización del soporte de vídeo en los partidos, tras todas las polémicas del partido del pasado domingo “aunque supondrá un mayor coste para los clubes, será un mayor beneficio para la liga”, queriendo pasar página de las expulsiones suya, de Dalayah Daniels y del speaker Javi Masaguer y de la controvertida labor arbitral ante IDK Euskotren.