Neda conmemora el 25N con el “Encontro escolar polo bo trato”

El Ayuntamiento cancela, ante la previsión de lluvias, la marcha que habitualmente protagonizan los estudiantes locales.

Ante la previsión de lluvias, el Ayuntamiento de Neda cancela la “Marcha polo bo trato” prevista para este martes, 25 N, y protagonizada

por alumnado de centros educativos locales. La programación especial diseñada por la administración local mantiene, eso sí, el encuentro escolar que tradicionalmente se celebra a continuación de la andaina, y une a los estudiantes del municipio para compartir reflexiones y actuaciones, preparadas en las aulas, sobre la violencia de género.

Así, a partir de las 11 horas, y tras un minuto de silencio por las víctimas, a las puertas de la Casa de la Cultura, los chavales de centros educativos públicos de la localidad se juntará en el salón de actos y tomarán la palabra.

En la cita, como es habitual no faltará la lectura de textos, lemas y reflexiones sobre la necesidad de trabajar por la igualdad real entre hombres y mujeres, y seguir luchando para acabar con la lacra de la violencia machista en sus distintas formas (física, psicológica, sexual, digital, económica…)

Coincidiendo con la iniciativa, realizada con el apoyo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se procederá a colocar una pancarta reivindicativa en la fachada de la Casa Consistorial que, como cada año, por la noche se teñirá de violeta.