Xunta y Seara abordan las medidas autonómicas para fomentar la empleabilidad en Ferrolterra, Eume y Ortegal

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, ha tratado con representantes de la Asociación empresarial Seara (que aglutina negocios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal) las medidas autonómicas puestas en marcha para afianzar el emprendimiento y el empleo en el entorno.

En la reunión se ha abordado el proyecto de la Xunta ‘ActivaVerde’, «que busca la recalificación profesional y la empleabilidad de las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes», el asesoramiento disponible en el Polo de emprendemento de Ferrol o el plan autonómico de atracción de talento orientado a las personas retornadas y a las procedentes de terceros países, «con motivo de avanzar en la cobertura de las vacantes laborales existentes en las comarcas».

También se ha hablado de la necesidad de avanzar en la flexibilidad de la formación para el empleo con motivo de adaptarla a las demandas de las empresas, para lo que la Xunta «profundiza en la redefinición de las propuestas dirigidas tanto a personas desempleadas como a ocupadas».

Pablo Fernández también ha aprovechado para incidir en otras ayudas del Gobierno gallego como la orden única para autónomos que estará dotada en 2026 con casi 41 millones de euros, que aumentará hasta los 1,5 millones de euros el Bono Remuda y extenderá hasta los 24 meses la cuota cero para nuevas altas en agricultura, ganadería o silvicultura.