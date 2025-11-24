El futbolista del Real Madrid, Álvaro Carreras, volverá a Ferrol para encender las luces de navidad

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha despejado este lunes la incógnita sobre la persona encarga de realizar el encendido de las luces de navidad este viernes, a las 20:00 horas, en la Plaza de Armas.

Lo hará uno de los deportistas ferrolanos más reconocidos a nivel internacional en la actualidad, el futbolista ferrolano del Real Madrid, Álvaro Carreras, habitual en las alineaciones del entrenador Xabi Alonso en esta temporada tanto en Primera División, como en la UEFA Champions League.

El regidor quería agradecer al deportista su “xenerosidade” por aceptar encender las luces de navidad en su ciudad, siendo un “exemplo” de una ciudad que “aposta polo deporte e pola base”, recordando sus inicios en el fútbol en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y del Racing de Ferrol “e non hai nada máis ferrolán que isto.”

La actividad en la Plaza de Armas empezará una hora antes, a las 19:00 horas con la animación del locutor de Cadena 100, Juan Sobrino y, a las 19:30 horas, Álvaro Carreras firmará en el Libro de Oro de la ciudad, para, posteriormente, a las 20:00 horas poder encender el árbol de 20 metros que ya está colocado en la Plaza de Armas.

Una vez que Álvaro Carreras presione el botón de encendido, al mismo tiempo se iluminarán toda la decoración navideña instalada en estas últimas semanas en la zona urbana en la que destaca la renovación de la iluminación de la Plaza de Amboage. Para la zona rural habrá que esperar al jueves 4, en las inmediaciones del local de la AVV de Marmancón, con la actuación del grupo Agarimo de Catabois, con la presencia asegurada de Papa Noel a partir de las 18:00 horas, para recoger las cartas de los niños y niñas.