Dos alumnas del Campus Industrial de Ferrol entre los 30 estudiantes de España y Europa que participaron en el Sustainable Challenge 2025

Belén González Costea Llamas (Cartagena, Murcia, España – 1998) y Laura Camila Velasco Ortega (Bogotá, Colombia – 2000), alumnas del máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible, titulación que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), han participado, junto a otros 28 estudiantes de ciclos de formación profesional, grados y/o máster vinculados al sector de la moda en Alemania, Bosnia y Herzegovina, España, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía y en Serbia, en la séptima edición del SustainableChallenge, un maratón creativo que tuvo lugar, del 12 a 15 de noviembre , en el DissenyHub Barcelona, de la mano de la Asociación para el Fomento de la Moda (MODA-FAD).

Bajo el título “CollectiveMending” y durante cuatro días, los 30 jóvenes y chicas seleccionados, divididos en seis equipos mixtos e internacionales, aprovecharon la ropa descartada proporcionada por la cooperativa Roba Amiga, proyecto referente en Cataluña en la recogida y gestión del textil postconsumo, experimentaron con el remiendo, con el patchwork, con la reasignación de uso, con el up-cycling y más con las narrativas del residuo transformado. Todo esto, bajo a titorización de personas expertas en reparación y moda como son la comisaria del proyecto, Amy TwiggerHolroyd, la artista y serigrafista Martina Mefano, el facilitador e investigador MatsSiffels, y la diseñadora PennyPapachristodoulou.

El último día del maratón, los seis equipos presentaron sus piezas transformadas sobre modelos reales. Los looks creados por este grupo de 30 estudiantes se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, en el DissenyHub Barcelona, hasta marzo de 2026. Tal y como indican desde la organización, en esta edición, el objetivo no era otro más que “reflexionar sobre el futuro del sector de la moda desde la perspectiva de la sostenibilidad como responde al actual sistema dominado por la sobreprodución y el consumo excesivo”.

El Programa SustainableChallenge está organizado por la Asociación para el Fomento de la Moda (MODA-FAD) en colaboración con el Ajuntament de Barcelona, el DissenyHub de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Embajada en España de los Países Bajos y el BritishCouncil.

Representando a la Universidade da Coruña (UDC) cómo integrantes de los equipos Motion y Shūríe Belén González Costea Llamas participó en la séptima edición del SustainableChallenge cómo integrante del Equipo Motion. Está graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y actual alumna del máster en Tecnología Téxtil y Moda Sostenible en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidade da Coruña (UDC) trabajó mano a mano con Martina Otero Jeandrevin, de la Escuela Massana (Barcelona, España), con Maya Ceplenschi, de la Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara, Rumanía), BerkeRizalar, de la Willem de KooningAcademy (Rotterdam, Países Bajos) y con HuanTsunSu, de la Central Saint Martins (Londres, Reino Unido).

Por su parte, Laura Camila Velasco Ortega formó parte del Equipo Shūríe. La joven, titulada en Diseño por la Universidad de los Andes (Colombia) y actual alumna del Campus Industrial de Ferrol, compartió conocimientos y experiencias junto con Pelayo de Bernardo, del IED Instituto Europeo din Desing (Madrid, España), con NikolaVranić, de la Universityof Arts (Belgrado, Serbia), ElckeHartjes, de la Willem de KooningAcademy (Rotterdam, Países Bajos), y con Ada de Dalmases i Pedró, de ESDI School of Desing (Sabadell, España).