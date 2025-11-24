El Concello de Ferrol abre las solicitudes para el teletrabajo de sus trabajadores

Hace seis meses que el gobierno municipal de Ferrol cancelaba el teletrabajo en las dependencias municipales debido a que su instauración había sido elaborada con la normativa sanitaria derivada de la covid-19.

Tal y como el alcalde José Manuel Rey Varela había dicho en el momento de su cancelación, nuevamente se vuelve a poner en marcha la otorgación del teletrabajo, con una nueva normativa actualizada.

Este lunes la junta de gobierno local ha dado el visto bueno a la apertura del plazo de solicitud del teletrabajo para los trabajadores del Concello de Ferrol, el cual será de un día a la semana, en los puestos que sean compatibles “coa atención ao público e continuar coa atención ao servizo”, afirmaba el regidor.

Esto ha sido posible gracias a contar con una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RTP) actualizada “xa que a anterior, de fai 25 anos non contemplaba o teletraballo”, como también para la elaboración de esta nueva normativa se contó con acuerdos con la representación sindical.

Todos los trabajadores municipales que se quieran acoger al teletrabajo tienen diez días para presentar sus solicitudes.