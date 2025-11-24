La rúa Casquido y el camino C-4 contarán con nuevo aglomerado

Compartir Facebook

El deterioro de la rúa Casquido, en el barrio de Santa Mariña, será reparado en los primeros meses de 2026, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local el expediente de contratación de sus obras de aglomerado.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá un precio de licitación de 86.190,64 euros.

El nuevo aglomerado será de seis centímetros de espesor, previa reparación de todos los baches existentes y zonas más deterioradas. El plazo de ejecución tras su adjudicación será de tres meses.

Licitación del aglomerado en el camino C-4, en Cobas

En esta misma línea, el alcalde también confirmaba la licitación de la repavimentación del camino C-4 en Ponzos, Cobas, la cual da acceso a la playa de Santa Comba, con gran tránsito de vehículos, sobre todo en la época veraniega, con un importe de 127.000 euros.

Estas obras están incluidas en el plan extraordinario de viales de la zona rural y su plazo de ejecución será de un mes.