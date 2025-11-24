El mercado de Recimil contará en los próximos meses con el nuevo pavimiento

Zona de intervención en el pavimento del mercado de Recimil | Concello de Ferrol

La empresa Civis Global SLU será la encargada de realizar la reposición del pavimento que rodea al mercado de Recimil, tras recibir la adjudicación este lunes por parte de la junta de gobierno local, por un importe de 153.962,46 euros.

Así lo manifestaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, reconociendo que esta vía de acceso al mercado “soporta un tráfico importante” en lo referente a la carga y descarga de vehículos pesados, encontrándose en mal estado debido a la falta de mantenimiento.

El plazo de ejecución de ejecución de esta obra será de tres meses y permitirá que esta vía tenga un nuevo pavimento de hormigón de 25 centímetros de espesor, en una superficie próxima a los 1.300 metros cuadrados.

Al mismo tiempo, el regidor afirmaba que las futuras obras de reforma del mercado de Recimil, incluidas en los presupuestos municipales de 2026, no dañarán esta inminente intervención en los accesos.

