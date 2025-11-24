Recimil contará con seis nuevas viviendas rehabilitadas

Poco a poco el barrio de Recimil contará con un nuevo aspecto, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la rehabilitación de seis viviendas en la calle Narón, a la empresa Ámbitos Proyectos y Obras SL, por un importe de 195.942,38 euros.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá una garantía de seis años, con un incremento de cinco años respecto a la licitación y el plazo de ejecución será de cuatro meses.

Estas seis viviendas serán totalmente rehabitadas en su interior, como también se instalará una nueva cocina, baño con sanitarios, mobiliario y equipamiento necesario, además de los electrodomésticos.

Adjudicación de estas viviendas

Para la posterior adjudicación de estas viviendas, como también para la regularización de todas las viviendas del barrio de Recimil están trabajando intensamente desde las concejalías de Política Social y Patrimonio, según avanzaba José Manuel Rey Varela en su intervención.

Una vez estén finalizadas estas rehabilitaciones “se farán as seguintes fases”, afirmaba.

